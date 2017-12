 Drouin estime que les fans ne l'ont pas encore vu sous son meilleur jour 

Ce matin à Tampa, alors que le Canadien avait un entraînement facultatif à l'horaire, le jeune attaquant du Canadien a reconnu ne pas avoir joué au meilleur de ses capacités lors des 37 premiers matchs de la saison, lui qui a récolté 18 points jusqu'ici en 2017-18.

Cette déclaration survient au moment où Drouin se prépare à affronter pour la première fois son ancienne équipe, ce soir à Tampa.

«Non, vraiment pas», a-t-il commencé par répondre ce matin, quand on lui a demandé s'il avait joué au meilleur de ses capacités jusqu'ici.

«J'ai encore des choses à apprendre au poste de centre, a-t-il ajouté. C'est une position qui est différente que la position d'ailier, il y a plusieurs différences dans les façons de jouer.»

Pourrait-il bénéficier d'un retour à l'aile? «Je suis au centre et je me concentre sur ça, a-t-il répondu. Je dois continuer à prouver que je peux jouer au poste de centre.»

Drouin, obtenu en retour de Mikhail Sergachev cet été, débarque à Tampa alors que les deux joueurs de cette immense transaction s'en vont dans des directions opposées.

Le jeune Sergachev, avec la meilleure équipe du circuit, a déjà récolté 23 points en 35 rencontres. Drouin, lui, se cherche comme la plupart de ses collègues en bleu, blanc et rouge, n'ayant récolté qu'un seul point à ses sept derniers matchs.

Claude Julien a affirmé ce matin que le Canadien, dans ce dossier, avait dû «donner un bon joueur pour en obtenir un autre», mais pour le moment en tout cas, c'est le Lightning qui a le meilleur dans cette transaction.

Dans le vestiaire du Lightning, quand on évoque le nom de Jonathan Drouin, on constate d'ailleurs que la page a été rapidement tournée.

«Je ne sais pas si ça va être spécial de le revoir et de jouer contre lui, a expliqué le capitaine Steven Stamkos ce matin. Je veux dire, on doit souvent affronter d'anciens coéquipiers dans cette ligue. Alors quand la rondelle tombe sur la glace, ça devient juste un autre match.»

Stamkos n'a toutefois pas hésité à évoquer les hauts et les bas de Drouin à Tampa, lui qui aura été un membre du Lightning pendant trois saisons avant l'échange de juin. «Ça ne s'est pas passé comme Jonathan l'aurait voulu avec nous, a-t-il ajouté. Mais il est maintenant avec une autre équipe, et on lui souhaite la meilleure des chances.»

Drouin jure avoir pu passer à autre chose lui aussi. «C'est sûr, quand j'ai été échangé, la première chose pour moi, ça a été de regarder sur le calendrier la date du premier match (entre le Lightning et le Canadien), a-t-il admis. Mais ça fait longtemps que j'ai tourné la page.»

Carey Price sera de nouveau devant le filet du Canadien ce soir. Il sera confronté à Andrei Vasilevskiy, qui gardera le filet du Lightning.