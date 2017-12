Un virus terrasse le Canadien

Ce matin, on a appris que David Schlemko ne participera pas au match en raison d'un virus. «On a un virus qui se promène, il faudra prendre des décisions après l'échauffement. Il n'y a pas seulement Schlemko», a indiqué Claude Julien, rencontré en fin d'après-midi.

Le Canadien a rappelé le défenseur Brett Lernout ce matin. Et il devrait jouer, puisque l'équipe ne compte que six défenseurs en santé. Mais encore là, Julien a été cryptique, lorsque questionné sur la soirée difficile qu'a connu Lernout à Edmonton samedi.

«Ça arrive à tout le monde, des mauvais matchs. Il a eu un match difficile. Encore là, ça fait partie des décisions qu'on va prendre au début du match», a répondu l'entraîneur-chef du Tricolore, avant de rappeler que l'attaquant Nicolas Deslauriers, qui était défenseur jusqu'en 2014, était une option à la ligne bleue.

Bref, le CH ne sera visiblement pas dans les meilleures dispositions pour affronter les Hurricanes, mais Julien ne veut pas réduire ses attentes pour autant.

«Ce sont les mêmes attentes qu'à l'habitude. On veut sortir d'ici avec deux points. Il faudra creuser un peu plus, mais ce n'est pas insurmontable. Les excuses, il ne faut pas les trouver avant le match ou les utiliser après le match non plus. Les joueurs que tu habilles doivent faire le travail. C'est simplement ce qu'on leur demande.»

Carey Price, lui, n'est visiblement pas affecté par le virus, puisqu'il amorcera la rencontre devant le filet du Canadien.