Les Jets battent facilement les Canucks 5-1

Mathieu Perreault a inscrit deux buts et il a ajouté une aide pour mener les Jets de Winnipeg vers une victoire de 5-1 aux dépens des Canucks de Vancouver, lundi soir.

Judy Owen Associated Press Winnipeg

Les Jets ont mis fin à une série de trois revers et ils ont porté à sept leur séquence de gains à domicile. Ils ont amassé au moins un point à leurs 11 derniers matchs (10-0-1) au Bell MTS Place.

Les Canucks ont perdu trois parties de suite en temps réglementaire pour une première fois cette saison.

Les défenseurs Dmitry Kulikov et Josh Morrissey ainsi que l'attaquant Nikolaj Ehlers ont aussi enfilé l'aiguille pour les Jets. Le 14e but de la saison de Ehlers est survenu en avantage numérique et il a fait bouger les cordages pour une troisième rencontre consécutive.

Brock Boeser a été l'unique marqueur des Canucks grâce à son 16e filet de la campagne, un sommet pour l'équipe. Il a lui aussi touché la cible lors de trois matchs de suite.

Connor Hellebuyck a effectué 25 arrêts pour les Jets.

Jacob Markstrom a pour sa part stoppé 19 rondelles pour les Canucks.