Les Flyers l'emportent 5-2 contre les Flames

Affrontant une de ses anciennes équipes, Brian Elliott a réalisé 43 arrêts pour les Flyers. Elliott a disputé une saison dans l'uniforme des Flames, en 2016-17.

Les Flames ont dominé leurs adversaires 45-21 au chapitre des tirs au but, mais les Flyers ont été très opportunistes, touchant la cible trois fois en 1:11 au deuxième vingt.

Valtteri Filppula, Michael Raffl et Wayne Simmonds ont aussi trouvé le fond du filet pour les Flyers tandis que Jakub Voracek s'est fait complice de trois réussites des siens. Les Flyers ont récolté au moins un point lors de six de leurs 11 derniers matchs, mais ils ont subi cinq défaites en prolongation durant leur série d'insuccès.

Troy Brouwer, avec son premier but de la campagne, et Sean Monahan ont répliqué pour les Flames, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières parties à domicile. Ils se dirigent maintenant dans l'est pour y affronter les Maple Leafs de Toronto et le Canadien de Montréal.

Mike Smith a repoussé 16 rondelles dans la défaite.