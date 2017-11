Les Rangers battent le Lightning 2-1

J.T. Miller a touché la cible après 1:19 de jeu en prolongation et les Rangers de New York ont battu le Lightning de Tampa Bay 2-1, jeudi.

Miller a contourné le défenseur Anton Stralman avant de déjouer le gardien Andrei Vasilevskiy.

Chris Kreider a marqué en temps réglementaire pour les Rangers, tandis que Henrik Lundqvist a effectué 27 arrêts.

Yanni Gourde a été l'unique buteur du Lightning. Vasilevskiy a repoussé 33 tirs, lui qui avait signé neuf victoires d'affilée.

Kreider a ouvert la marque avec 1:26 à faire en première période à la suite d'une descente à trois contre un.

Gourde a créé l'égalité en infériorité numérique après 11:00 de jeu en deuxième période, à la suite d'une belle passe du défenseur Victor Hedman.

L'attaquant du Lightning Steven Stamkos disputait un 600e match dans la LNH et il a été blanchi de la feuille de pointage pour seulement une deuxième fois en 14 rencontres.

Les deux équipes ont vu un but être refusé. Du côté des Rangers, un but de Michael Grabner en deuxième période a été annulé puisque la rondelle avait été touchée plus haut de la hauteur permise. Du côté du Lightning, un but d'Alex Killorn a été refusé en troisième période puisqu'il y avait eu obstruction contre le gardien. Le Lightning a contesté la décision, mais les arbitres n'ont pas changé d'idée.