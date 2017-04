Canadien: une formation intacte... pour le moment

«Mais je ne veux rien confirmer pour l'instant parce que c'est moi qui vais avoir l'air fou si je dis quelque chose et que je fais autre chose le lendemain», a lancé l'entraîneur-chef au terme d'un entraînement axé sur la présence au filet.

«On veut être meilleurs demain de façon à ce que le but qui fera la différence aille de notre côté. On peut s'améliorer, mais il n'y a aucune raison de paniquer ou de procéder à des changements majeurs qui suggèrent la panique. Certains joueurs seront les premiers à admettre qu'ils peuvent en donner plus, mais nous avons confiance que nous pouvons l'emporter avec le personnel en place.»

Julien ayant choisi de garder sa formation intacte, c'est donc dire qu'Alex Galchenyuk était toujours relégué au quatrième trio et que Tomas Plekanec pilotait encore la deuxième unité.

«Il a de nombreux flashs, mais la journée où l'on da le voir être plus régulier, c'est ce jour-là qu'il va vraiment décoller», a commenté Julien à propos de Galchenyuk.

«On doit être patients avec les jeunes joueurs et être patients avec eux. Certains se trouvent plus tard que d'autres, mais j'ai vu des situations où l'on a perdu confiance et patience envers des joueurs qui plus tard sont revenus nous hanter.»