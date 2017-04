Alain Vigneault cache son jeu

(Tarrytown, New York) Décidément, les quatrièmes trios accaparent beaucoup d'attention en ce début de série.

Pendant que la présence d'Alex Galchenyuk au sein du quatrième trio du Canadien ne laisse personne indifférent, Alain Vigneault tente quant à lui de cacher son jeu au sujet de sa quatrième unité.

Mais si on se fie aux trios observés aujourd'hui, l'entraîneur-chef des Rangers entend visiblement ajouter un peu de «papier sablé», comme le disent les anglophones, à sa formation. Ainsi, Tanner Glass s'exerçait au sein de la quatrième unité, pendant que Pavel Buchnevich et Brandon Pirri, des attaquants nettement plus offensifs, étaient en trop.