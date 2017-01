 Le Canadien bat les Devils grâce à l'avantage numérique 

Richard Hétu

(NEW JERSEY) «USA! USA! USA!» Dans les gradins du Prudential Center, ce cri un peu rageur est monté au début de la troisième période du match entre les Devils et le Canadien pour couvrir les voix des partisans de l'équipe montréalaise, qui se réjouissaient d'un but inscrit par Shea Weber procurant à son équipe une avance de 2-1.