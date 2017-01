Mondial junior: manifestation pour une Équipe Québec

Ils étaient une quinzaine de manifestants, avec un énorme fleurdelisé, à scander des slogans devant l'entrée de l'aréna, où attendaient d'entrer des centaines de partisans d'Équipe Canada junior.

«On estime que les Québécois forment une nation et méritent une équipe nationale, a dit l'ancien chef du Bloc Québécois et député de La Pointe-de-l'Île, Mario Beaulieu. On est contents de voir qu'il y a plusieurs Québécois dans l'équipe canadienne junior cette année. Mais on estime qu'une équipe du Québec serait logique et que les Québécois la soutiendraient.»

La manifestation était organisée par la Fondation Équipe-Québec, qui milite pour la création d'équipes du Québec dans le sport, un peu comme l'Écosse et le Pays de Galles au soccer. L'un des fondateurs de la Fondation est l'ancien joueur des Flyers de Philadelphie et des Capitals de Washington Robert Sirois.