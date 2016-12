Mondial junior: la Suède s'impose d'entrée de jeu

Les Suédois n'ont fait qu'une bouchée du Danemark dans une victoire de 6-1, au Centre Bell.

Alexandre Nylander, l'espoir des Sabres de Buffalo, a marqué deux buts tandis que Joel Eriksson Ek et Carl Grundstrom ont récolté un but et une aide chacun pour la Suède, qui compte 16 joueurs appartenant à des équipes de la Ligue nationale de hockey au sein de sa formation.

Jonathan Dalen et la jeune sensation de 16 ans, Rasmus Dahlin, ont complété.

Le gardien Felix Sandstrom a fait face à 22 tirs et a trouvé le moyen de se signaler à quelques occasions malgré la domination des siens. Il a cédé pour la première fois en toute fin de match sur un tir précis de Nikolaj Krag.

De l'autre côté, Lasse Petersen a repoussé 27 tirs, lui qui a cédé à quatre occasions au cours du deuxième vingt.

La Suède disposera d'une journée de congé, mardi, tandis que le Danemark aura un autre gros défi sur les bras puisqu'il se mesurera à la Finlande, championne en titre.