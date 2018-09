LCF: victoire de 42-28 des Tiger-Cats sur les Argonauts

Alex Green et Brandon Banks ont tous les deux réussi deux touchés et les Tiger-Cats de Hamilton ont battu les Argonauts de Toronto 42-28, lundi soir.

La course de 21 verges de Green pour un touché, à 4:49 du quatrième quart, a procuré une avance de 35-28 aux Tiger-Cats (5-6). L'équipe locale avait réduit l'écart à 28-27 quelques minutes plus tôt, à la suite d'un placement de 36 verges de Lirim Hajrullahu.

Le quart des Tiger-Cats Jeremiah Masoli a donné le coup de grâce lorsqu'il a rejoint Banks pour un touché de 27 verges qui a porté le pointage à 42-28. Masoli a complété 26 de ses 35 passes pour des gains de 385 verges et il a lancé trois passes de touché.

Luke Tasker a capté huit ballons pour des gains de 145 verges tandis que Banks a conclu la rencontre avec neuf réceptions pour un total de 135 verges. Green a porté le ballon à 18 occasions, amassant 115 verges pour les Tiger-Cats.

La formation de Hamilton a dominé les Argonauts 18-0 au quatrième quart et elle a porté sa fiche à 34-13-1, et 5-0 au Tim Hortons Field, lors de cette classique annuelle contre les Torontois.

La dernière victoire des Argonauts (3-7) à Hamilton lors d'un affrontement de la fête du Travail remonte au 3 septembre 2012, au Stade Ivor Wynne. Les deux équipes se disputeront la victoire à nouveau samedi soir, à Toronto.

Le quart des Argonauts McLeod Bethel-Thompson a réussi 14 de ses 29 tentatives par la voie des airs pour des gains de 163 verges. Il a été victime d'une interception.

Cette victoire a permis aux Tiger-Cats de s'approcher à deux points du Rouge et Noir d'Ottawa (6-4) et du sommet de la section Est de la Ligue canadienne de football. Les Tiger-Cats se retrouvent également quatre points devant les Argonauts et les Alouettes de Montréal (3-8).