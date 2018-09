 NFL: contrat record de 141 millions pour Khalil Mack avec les Bears 

Josh Dubow Associated Press

Mack a fait la grève pendant la totalité de la saison morte et des matchs préparatoires alors qu'il était à la recherche d'un contrat à long terme plutôt que de jouer sous les termes de la dernière année de son contrat de recrue, qui lui aurait permis d'empocher 13,8 millions $ US cette saison.

L'entraîneur-chef des Raiders, Jon Gruden, a décidé d'accommoder la vedette de 27 ans, samedi, dans ce qui était sa première transaction d'envergure depuis qu'il a quitté son poste d'analyste à la télévision.

Quelques heures après être passé aux Bears, Mack aurait apposé son nom au bas d'un contrat de six ans d'une valeur totale de 141 millions $, dont 90 millions garantis, selon ce qu'a rapporté le journaliste du NFL Network Ian Rapoport. L'équipe n'a toutefois pas confirmé cette entente.

Si ce contrat est confirmé, Mack deviendrait le joueur défensif le mieux payé de l'histoire de la NFL, ravissant ce titre à l'ailier défensif des Rams de Los Angeles Aaron Donald, qui a signé un contrat de six ans d'une valeur totale de 135 millions $ pas plus tard que vendredi.

Selon Rapoport, les Raiders mettraient la main sur des choix de première ronde en 2019 et en 2020, un choix de sixième tour en 2019 et un choix de troisième tour en 2020. Outre Mack, les Bears recevraient une sélection de deuxième ronde en 2020 et un choix conditionnel de cinquième tour en 2020.

Sélectionné au cinquième échelon du repêchage de 2014, Mack a été élu le joueur défensif par excellence de la NFL en 2016. Mack a pris part à tous les matchs des Raiders au cours des quatre dernières saisons, réussissant 231 plaqués et 40 sacs et demi en plus d'avoir provoqué neuf échappés.

Depuis qu'il a fait son entrée dans la NFL, Mack mène tous les joueurs au chapitre des pressions sur le quart (185 et demi) et il occupe le deuxième rang au chapitre des plaqués pour des pertes (68). Il est un des joueurs défensifs les plus polyvalents de la ligue.