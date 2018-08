Antonio Pipkin affrontera le Rouge et Noir

«Pipkin a fait un très bon travail dans le match. Il a réussi des passes importantes et a bien géré le match. Il a bien fait», a analysé Sherman. L'entraîneur des Als avait dit vouloir regarder la bande vidéo du match de vendredi dernier contre le Argonauts de Toronto avant de se prononcer quant à l'identité de son quart partant contre le Rouge et Noir.

Pipkin a pris approximativement 60% des répétitions avec l'attaque régulière, alors que Manziel en a pris environ 40%. Ce dernier n'a cependant toujours pas obtenu le feu vert des médecins afin de disputer un match. «Il suit encore le protocole des commotions cérébrales et il sera examiné aujourd'hui et demain», a précisé Sherman. Manziel n'était pas disponible pour parler aux médias.

S'il peut jouer vendredi soir, Manziel pourrait-il être le partant? «Ça pourrait se produire si quelque chose survenait à Pipkin», a répondu Sherman.

De son côté, Pipkin a dit essentiellement la même chose qu'après le match de vendredi. «Je n'ai aucun contrôle sur la décision, mais je serai prêt.»

Pas de controverse

Parce qu'il continue de se remettre de sa commotion cérébrale et parce que les Alouettes pourront profiter d'une semaine de relâche après la rencontre à Ottawa, il serait peut-être plus sage de laisser Manziel sur la touche pour un autre match. Mais au retour de leur congé, il sera très intéressant de voir de quelle façon ils géreront le dossier des quarts-arrières.

«Il y avait une controverse de quarts au début de la saison lorsqu'on peinait à en trouver un pour le poste de partant. Mais je sens maintenant qu'on possède quelques quarts-arrières qui peuvent nous aider à gagner des matchs. Alors je ne crois pas qu'il y ait une controverse. Les seules qu'il y a, ce sont vous [les journalistes] qui les fabriquez», a estimé Sherman.

«On a trois bons quarts-arrières [Pipkin, Manziel et Matthew Shiltz]. Ils ont tous des similarités et des différences, mais ils sont tous de bons quarts. On est chanceux, car on ne savait même pas qui serait notre partant au début de la saison. Les choses tombent en place pour nous en deuxième moitié de saison. On est certainement en meilleure position que nous l'étions», a ajouté le pilote.

«Je suis un compétiteur et au bout du compte, qu'on soit le partant ou le réserviste, on se pousse à être meilleurs. J'ai confiance en moi-même et j'ai confiance que nos entraîneurs nous placeront en bonne position pour connaître du succès», a dit Pipkin.

Après avoir regardé le match contre les Argos, Pipkin juge qu'il a raté quelques belles occasions. «J'ai raté des passes de quelques pouces, surtout en première demie. Des passes qui auraient pu aboutir à des touchés. On doit continuer de travailler sur notre synchronisme sur certains tracés de passe.»

À ses deux premiers départs dans la LCF, Pipkin a à tout le moins démontré qu'il possédait un potentiel fort intéressant. La force et la précision de son bras sont bonnes, il est un bon athlète et un quart mobile, et il semble avoir un bon mélange d'assurance et de modestie. Certains observateurs se demandent encore comment les Alouettes ont pu décider de le libérer au début de la saison.

«Je n'en ai aucune idée. Je ne comprenais pas la décision, mais c'est ce qui s'est produit. Je suis ici et je me concentre sur le présent et l'avenir.»

Sans Sutton et Stanback

Pipkin devra tenter de mener les seins à une deuxième victoire de suite sans les deux principaux porteurs de ballon de l'équipe, Tyrell Sutton et William Stanback, tous deux blessés à une cuisse.

«J'espère qu'ils pourront effectuer un retour au jeu après notre semaine de relâche», a dit Sherman.

Bonne nouvelle pour les Alouettes, Stefan Logan est rétabli de sa blessure à une cheville et sera en uniforme vendredi soir. Il partagera le travail dans le champ arrière avec les recrues Ryder Stone et Lawrence Pittman, en plus d'être utilisé sur les retours de bottés.

Knapton de retour dans le nid

Libéré par les Lions de la Colombie-Britannique la semaine dernière, Gabriel Knapton a choisi de revenir au sein de l'équipe avec laquelle il a disputé ses quatre premières saisons. Les Alouettes avaient échangé l'ailier défensif aux Lions en retour du receveur Chris Williams au cours de la saison morte.

«Le jour où j'ai été libéré, on a emballé toutes nos choses et on est retournés à la maison au Colorado. J'ai conduit toute la nuit et j'ai eu le temps de bien réfléchir», a raconté Knapton.

«J'avais quelques options, mais je sentais que c'était la meilleure situation pour moi et ma famille. Je connais les joueurs et je sais qu'ils luttent fort. Je sentais que je pouvais m'amener et contribuer.»

C'est à la suite de l'acquisition de Shawn Lemon que les Lions ont choisi de remercier Knapton. Après avoir totalisé 29 sacs à ses trois premières saisons, le joueur de 29 ans n'en a récolté que quatre lors de ses 25 derniers matchs. Solide contre la course, Knapton ajoutera de l'expérience à un front défensif qui est très vert, à l'exception de John Bowman.

Prochain match: Alouettes c. Rouge et Noir, vendredi (19h30), à Ottawa