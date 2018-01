Martin Bédard et Mikaël Charland restent avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé jeudi que l'équipe a paraphé de nouvelles ententes d'une saison avec le spécialiste des longues remises Martin Bédard et le demi défensif Mikaël Charland.

Bédard disputera une dixième saison dans l'uniforme des Alouettes, lui qui a amassé huit plaqués sur les unités spéciales la saison dernière. En 135 matchs en carrière dans la LCF, tous avec les Alouettes, Bédard a effectué 58 plaqués sur les unités spéciales.

Sélectionné en deuxième ronde, 14e au total, lors de l'encan de 2009, l'athlète âgé de 33 ans a aidé les Alouettes à remporter la Coupe Grey en 2009 et en 2010.

De son côté, Charland amorcera une troisième campagne dans la LCF, une deuxième avec les Alouettes. L'athlète de 26 ans s'est amené à Montréal en juin dernier. En 12 parties en 2017, il a récolté un plaqué sur les unités spéciales avec les Alouettes.

Charland a joué 15 parties en carrière et a gagné la Coupe Grey en 2016 avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Originaire de Gatineau, Charland a été un choix de deuxième ronde, 16e au total, du Rouge et Noir en 2016.

«Martin et Mikaël ont le logo des Alouettes tatoué sur leurs coeurs. Ce sont deux joueurs sur qui chaque équipe veut compter et nous sommes extrêmement heureux de leur retour en 2018», a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué.