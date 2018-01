Les Titans coupent les ponts avec Mike Mularkey

Les Titans ont annoncé leur décision deux jours après la défaite de 35-14 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en éliminatoire.

«C'est devenu évident que nous avons des vues divergentes pour connaître plus de succès», a déclaré la propriétaire de contrôle, Amy Adams Strunk.

Mularkey avait encore un an à son contrat et il a refusé de discuter de son avenir, dimanche. Mais il a reconnu qu'il avait parlé avec Strunk et qu'il était prêt à aller de l'avant «à toute vitesse». Mularkey a également défendu le coordonnateur offensif Terry Robiskie et le quart-arrière Marcus Mariota et avait annoncé que son personnel d'instructeurs serait de retour.

Strunk a précisé dans un communiqué qu'elle avait parlé avec Mularkey de la prolongation de son contrat au cours de la dernière semaine, soit depuis la victoire de 22-21 contre les Chiefs de Kansas City au premier tour éliminatoire.

«C'est regrettable que nous n'ayons pu trouver un terrain d'entente, a-t-elle déclaré. Je crois généralement que la continuité est la meilleure voie pour le succès, mais je considère aussi que c'est un moment important pour notre équipe de football alors que nous essayons de franchir l'étape suivante vers le succès sur le terrain.»

Le directeur général Jon Robinson pilotera sa première recherche d'un entraîneur avec les Titans. Il a été embauché deux jours avant qu'on retire la mention «intérim» à Mularkey en janvier 2016. Les Titans sont maintenant la septième équipe de la NFL à changer d'entraîneur depuis le début de la saison.