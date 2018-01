 Les Titans effacent un retard de 18 points et battent les Chiefs 

Marcus Mariota a aidé son équipe à inscrire trois touchés en deuxième demie et les Titans du Tennessee ont effacé un retard de 18 points pour battre les Chiefs de Kansas City 22-21, samedi, lors du premier tour éliminatoire de l'Association américaine.

Dave Skretta Associated Press Kansas City

Mariota a lancé deux passes de touché, dont une à lui-même, et pour 205 verges pour mener les Titans vers une première victoire en séries en 14 ans. Le jeune quart a repéré Eric Decker pour un majeur de 22 verges qui donnait les devants aux Titans alors qu'il restait un peu plus de six minutes au match.

«C'est très spécial, a affirmé Mariota. Je fais partie d'une grande équipe. C'est un groupe de joueurs qui croient en chacun d'entre eux et c'est quelque chose de spécial à vivre. J'ai hâte à la semaine prochaine.»

Les Titans se mesureront aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre ou aux Steelers de Pittsburgh.

Derrick Henry a récolté 156 verges au sol et un touché pour les Titans, dont la défensive n'a alloué aucun point à Alex Smith et les Chiefs lors de la deuxième demie.

Pour les Chiefs, il s'agit d'une autre défaite difficile à digérer. Ils n'ont pas gagné un match éliminatoire à domicile depuis janvier 1994.

«Je suis sous le choc, a mentionné Smith. Le changement de direction de la mi-temps au dernier sifflet, c'est définitivement un choc. Je ne crois pas que nous avons joué au niveau auquel nous sommes capables et c'est décevant.»

Smith a obtenu 264 verges par la voie des airs et il a lancé deux passes de touché. La majorité de ses gains sont survenus en première demie et il n'a pas été en mesure de maintenir le rythme par la suite. Les Chiefs faisaient face à un quatrième essai et neuf verges en fin de partie, mais la passe de Smith n'a pas été maîtrisée.

Alors que les Titans tentaient d'écouler les dernières secondes de la rencontre, Henry a échappé le ballon à la suite d'une course. Le secondeur des Chiefs Derrick Johnson a saisi l'objet et l'a ramené jusque dans la zone des buts, mais une reprise vidéo a montré que Henry avait été plaqué avant de perdre le ballon.

Les Titans ont laissé filer les dernières secondes pour concrétiser leur improbable victoire.

Les Chiefs ont amorcé le duel avec l'aplomb qui leur a permis de terminer la campagne avec quatre gains de suite.

Kareem Hunt, le porteur de ballon ayant amassé le plus de verges dans la NFL cette saison, a plongé sur une distance d'une verge pour faire 7-0 Chiefs. Smith a ensuite conjugué ses efforts avec ceux de Travis Kelce pour un touché de 13 verges et le quart des Chiefs a lancé une passe de touché à Demarcus Robinson avant la fin de la demie, portant la marque à 21-3.

Les Titans ont toutefois rebondi en deuxième demie, quand Mariota a vu sa passe être rabattue par Darrelle Revis, mais le ballon est revenu directement dans les mains du quart, qui a plongé dans la zone des buts pour réduire l'écart.

«Il faut croire que j'étais à la bonne place au bon moment», a dit Mariota, sourire en coin.

Après une tentative de placement ratée du botteur des Chiefs Harrison Butker, les Titans ont couronné une autre belle série offensive avec un touché au sol de 35 verges de Henry.

«Ce n'est qu'une question de caractère, a avoué Henry à propos de la remontée de son équipe. Tu dois croire en tous tes coéquipiers. Nous tirions de l'arrière contre eux l'année passée et nous sommes venus de l'arrière. Nous nous disions qu'il restait 30 minutes à ce match et que nous devions réussir nos jeux.»

En fin de partie, Mariota a lancé une belle passe à Decker, qui a conservé le ballon même s'il était bien surveillé.

Seulement deux équipes dans l'histoire de la NFL avaient réussi à effacer un retard d'au moins 18 points dans une rencontre éliminatoire à l'étranger. Les Cowboys avaient fait le coup aux 49ers de San Francisco, en décembre 1972, alors que les Lions de Detroit avaient réalisé l'exploit contre ces mêmes 49ers, en décembre 1957.