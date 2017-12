Les Patriots et les Vikings assoient leur domination

Dion Lewis a inscrit deux touchés, dont un par la course, et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont assurés d'obtenir l'avantage du terrain durant les séries éliminatoires en vertu d'une victoire de 26-6 face aux Jets de New York, dimanche.

Cette victoire a permis aux Patriots (13-3) d'atteindre 13 victoires pour une septième année, soit le deuxième meilleur rendement de l'histoire de la NFL. Les 49ers de San Francisco occupent le premier rang à ce chapitre avec neuf saisons d'au moins 13 victoires. Il s'agissait de la 250e victoire en saison régulière de Bill Belichick, soit le troisième meilleur rendement pour un entraîneur de la NFL, à égalité avec Tom Landry.

Les Patriots ont eu le dessus face aux Jets pour un quatrième affrontement consécutif et la troupe de Bill Belichick n'a pas encaissé de revers face aux Jets (5-11) à domicile en saison régulière depuis 2006. La 13e victoire de Brady en tant que partant cette saison l'a placé à égalité avec Brett Favre pour le quart-arrière ayant remporté le plus de victoires à 40 ans et plus.

Lewis a terminé la saison régulière en beauté, récoltant 26 portées sur une distance totale de 93 verges. Brandin Cooks a réalisé 11 attrapés pour des gains de 79 verges et un touché pour la formation de la Nouvelle-Angleterre, qui profitera d'une semaine de congé lors du premier tour éliminatoire. Rob Gronkowski n'a pas attrapé un seul ballon, une première depuis le début de la campagne.

James Harrison, qui a rejoint l'équipe la semaine dernière après avoir été mis de côté par les Steelers de Pittsburgh, a réalisé deux sacs du quart - sur deux jeux consécutifs en fin de rencontre - et a terminé le match avec un total de cinq plaqués, en plus de provoquer un échappé.

Les Vikings s'assurent d'une semaine de congé

La défensive des Vikings du Minnesota a connu une autre performance dominante dans un gain de 23-10 contre les Bears de Chicago, dimanche.

Les Vikings (13-3) ont atteint le plateau des 13 victoires pour seulement la deuxième fois de leur histoire et ils obtiendront une semaine de congé pour amorcer les séries éliminatoires. Ils n'ont pas alloué un touché offensif à leurs adversaires pour une deuxième semaine de suite.

Le porteur de ballon Latavius Murray a récolté 111 verges au sol et deux touchés. Stefon Diggs a capté six passes, dont une pour un touché, et il a amassé 65 verges pour les Vikings.

Mitchell Trubisky a conclu sa saison recrue sans commettre un revirement pour les Bears (5-11). Il a complété 20 de ses 36 passes pour des gains aériens de 178 verges, mais il a été incapable de mener son équipe dans la zone des buts malgré 11 jeux à l'intérieur de la ligne de 10 au quatrième quart.

Trubisky a aussi été pénalisé pour avoir lancé le ballon intentionnellement au sol alors qu'il était installé dans la zone des buts et qu'il était pourchassé par Danielle Hunter et Linval Joseph. Cette action a permis aux Vikings d'inscrire un touché de sûreté.

Ce pourrait être le dernier match de l'entraîneur-chef John Fox. Il a montré une fiche de 14-34 en trois saisons à la barre des Bears, qui ont revendiqué un dossier de 1-5 contre leurs trois adversaires de la section Nord de l'Association Nationale sous la tutelle de Fox.

Manning et les Giants défont les Redskins 18-10

Eli Manning a lancé une passe de touché dans ce qui pourrait être son dernier match avec les Giants de New York, qui ont défait les Redskins de Washington 18-10, dimanche.

Manning a lancé une passe de touché de 16 verges à Hunter Sharp et Orleans Darkwa a parcouru 154 verges au sol, un sommet en carrière, pour les Giants (3-13). Ceux-ci ont mis fin à une série de cinq revers et ont procuré à l'entraîneur-chef par intérim Steve Spagnuolo une première victoire depuis qu'il a remplacé Ben McAdoo, le 4 décembre.

Aldrick Rosas a réussi deux bottés de précision et Kelvin Sheppard a réussi deux interceptions pour les Giants, qui n'avaient jamais subi autant de revers en une saison dans leur histoire.

En raison de la victoire des Colts d'Indianapolis contre les Texans de Houston, les Giants ont hérité du deuxième choix lors du prochain repêchage.

Le quart des Redskins Kirk Cousins, qui a lui aussi peut-être disputé un dernier match avec son équipe, a inscrit un majeur sur une course de 12 verges. Les Redskins (7-9) ont raté les séries lors des deux dernières saisons.

Dustin Hopkins a ajouté un placement de 49 verges pour les Redskins, qui tentaient de signer une troisième saison consécutive avec une fiche de ,500 ou mieux pour une première fois depuis les campagnes de 1999 à 2001.