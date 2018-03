Jonathon Mincy se tourne vers la NFL

Les Alouettes ont ainsi permis à Mincy d'explorer les possibilités au sud de la frontière avec quelques mois d'avance. Dans une entrevue avec La Presse, en octobre dernier, le joueur de 25 ans avait exprimé le souhait de poursuivre sa carrière dans la NFL.

Si Mincy n'obtient pas une invitation d'une équipe du circuit Goodell, ce qui est très peu probable, il pourra signer un nouveau contrat avec l'équipe de son choix dans la LCF à compter du 13 février. Compte tenu de la faveur que viennent de lui faire les Alouettes, on peut cependant présumer qu'ils partiraient avec une longueur d'avance sur les huit autres équipes de la ligue si cela s'avérait.

Mincy a disputé deux saisons avec les Oiseaux et a été l'un de leurs meilleurs joueurs défensifs durant cette période. Il a démontré à la fois de bonnes habiletés en couverture de passe et une certaine robustesse dans son jeu. Il a totalisé 108 plaqués et trois interceptions lors de ses deux campagnes avec les Alouettes.

Avant de s'amener à Montréal, Mincy avait participé au camp d'entraînement des Falcons d'Atlanta, en 2015, mais n'a jamais été repêché dans la NFL. Il a joué son football universitaire au sein des Tigers d'Auburn.