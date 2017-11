La NFL au Mexique jusqu'en 2021

Associated Press Mexico

La ligue et le ministère du Tourisme ont dévoilé l'entente peu de temps avant le coup d'envoi du match entre les Raiders d'Oakland et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre au stade Azteca. Il s'agira du deuxième d'une série de trois rencontres à être présentées en sol mexicain, dans le cadre de l'entente initiale de trois ans entre la NFL et le pays qui devait arriver à échéance la saison prochaine.

Le ministère du Tourisme a mentionné que la tenue de matchs de la NFL génère des retombées économiques pour Mexico et le pays, puisque des amateurs de football se déplacent pour l'événement.

Le circuit Goodell tente de rehausser sa présence sur la scène internationale. Des matchs sont présentés à Londres depuis 2007 - dont quatre uniquement cette saison.

La nouvelle entente doit encore être finalisée avant d'être officiellement ratifiée. Elle ne précise pas non plus où les matchs seront disputés, ni les équipes qui s'affronteront. Un nouveau stade, bâti à Monterrey, pourrait accueillir un match de la NFL.

De plus, on ignore toujours l'identité des équipes qui s'affronteront au Mexique la saison prochaine.

La NFL a présenté son premier match de saison régulière à Mexico en 2005, à l'occasion d'un duel entre les 49ers de San Francisco et les Cardinals de l'Arizona.