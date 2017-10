 Carabins-Stingers : une épidémie de gastro force l'annulation du match 

Le match de football universitaire prévu jeudi entre les Carabins de l'Université de Montréal et les Stingers de Concordia a été annulé pour des raisons de santé publique, un nombre important de joueurs et d'entraîneurs des Carabins étant aux prises avec les symptômes d'un virus très virulent de gastro-entérite.

L'épidémie s'est déclarée mercredi matin et il est devenu rapidement évident qu'elle compromettait la tenue du match. L'équipe médicale des Carabins et la santé publique de Montréal ont estimé que les risques de propagation étaient trop élevés pour les autres membres de l'équipe, pour les Stingers, et même pour le public.

Les Carabins ont d'ailleurs été placés en quarantaine, et un processus complet de décontamination des locaux et des équipements est en cours depuis mercredi après-midi.

«Bien que ce soit une décision difficile en raison des nombreux impacts que crée cette situation, nous devons nous plier aux recommandations de nos experts médicaux, la santé de nos étudiants-athlètes et de ceux de nos adversaires étant notre priorité», a expliqué Manon Simard, directrice du sport d'excellence à l'UdeM.

Des consultations entre la direction des sports de l'UdeM, celle de Concordia, et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) ont mené à l'annulation du match qui ne sera pas repris. Les Carabins ont suggéré que le match soit repris dimanche ou lundi, mais cela posait de nombreux problèmes en raison notamment du congé férié de l'Action de grâces et du retour à la maison de plusieurs joueurs des deux équipes.

«Nous avons proposé un report du match, mais notre demande n'a malheureusement pas été acceptée, a confirmé Mme Simard. Nous comprenons la déception de nos partisans. C'est toutefois hors de notre contrôle et nous avons la responsabilité de nous assurer de la santé des gens concernés.»

La direction des sports de l'UdeM a prévu le remplacement ou le remboursement des billets de tous les amateurs qui les avaient déjà en main. Ils devraient être contactés au cours des prochains jours.

Le RSEQ devrait par ailleurs annoncer jeudi les impacts de cette annulation sur le classement. En principe, il n'y aura ni perdant ni gagnant, les deux équipes ne jouant que sept matchs en saison régulière. On utilisera alors un coefficient pour déterminer la position des Carabins et des Stingers par rapport à celle des trois autres (Laval, McGill et Sherbrooke) qui auront joué huit matchs.