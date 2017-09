Bon départ pour Bradford et les Vikings

Sam Bradford a amorcé sa deuxième saison au Minnesota avec panache, récoltant 346 verges aériennes et lançant trois passes de touché pour mener les Vikings vers un gain de 29-19 contre les Saints de La Nouvelle-Orléans, lundi soir.

Associated Press

Stefon Diggs a capté sept ballons pour des gains de 93 verges et il a inscrit deux touchés. Adam Thielen a amassé 157 verges en neuf réceptions alors que Bradford a découpé en morceaux la défensive des Saints. Le porteur de ballon recrue Dalvin Cook a parcouru 127 verges au sol.

L'ancien des Vikings Adrian Peterson n'a pas eu l'occasion de se faire valoir, car les Saints ont tiré de l'arrière pendant plus de la moitié de la rencontre. Le quart des Saints Drew Brees a également été timide. Il a complété 27 de ses 37 tentatives par la voie des airs pour des gains de 291 verges et une passe de touché, à Coby Fleener. Will Lutz a réussi quatre placements.

Derrière une protection très étanche de sa ligne offensive, Bradford a réussi 27 de ses 32 passes et il n'a commis aucun revirement.

Avec trois recrues et trois joueurs autonomes ajoutés à leur formation, les Saints ont tenté d'améliorer leur défensive, mais celle-ci a été incapable de contenir Diggs et Thielen.

En retard 6-3, au deuxième quart, les Vikings ont pris les devants 16-6 quand Bradford a rejoint Diggs pour marquer deux touchés dans les cinq dernières minutes de la première demie. Au quatrième quart, Kyle Rudolph a planté le dernier clou dans le cercueil des Saints en réussissant un majeur de 15 verges pour permettre à sa troupe de mener 26-9

Les Vikings rendront visite aux Steelers de Pittsburgh dimanche tandis que les Saints affronteront à domicile les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Plus tard en soirée, lundi, les Rams de Los Angeles visitaient les Broncos de Denver.