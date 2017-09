Jason Witten bat un record dans un gain des Cowboys

Le demi inséré Jason Witten a marqué le seul touché du match tout en battant un record d'équipe pour les verges amassées et les Cowboys de Dallas ont eu le dessus sur les Giants de New York au compte de 19-3, dimanche soir.

Schuyler Dixon Associated Press Arlington, Texas

Ezekiel Elliott a obtenu 104 verges par la course et 36 par la passe seulement deux jours après qu'un juge eut bloqué sa suspension de six parties pour violence conjugale.

«Ça fait du bien de me retrouver ici avec mes coéquipiers. Les derniers mois ont été difficiles, mais d'être avec mes coéquipiers m'a permis de garder ma concentration, a mentionné Elliott. C'est difficile de voir son nom être traîné dans la boue comme ça. Je suis content de ne pas avoir perdu des parties et d'être là pour mes coéquipiers et pour l'équipe.»

Dak Prescott n'a commis aucun revirement, récoltant 268 verges par la voie des airs pour les Cowboys, qui ont dominé un rival de la section Est de la Nationale ayant gagné les deux duels entre les deux formations la saison passée. Le botteur Dan Bailey a été passablement occupé, réussissant quatre placements.

Privé de son receveur étoile Odell Beckham fils, blessé à une cheville, Eli Manning n'a pas été en mesure d'orchestrer quoi que ce soit à l'attaque à son 200e départ consécutif. Les Giants ont été dominés 265-49 au chapitre des verges en première demie, tirant de l'arrière 16-0.

«Évidemment, Odell est un excellent joueur, a déclaré Manning. Nous avons de bons joueurs et nous savons que nous pouvons jouer beaucoup mieux que ça.»

Manning a complété 28 de ses 37 passes pour des gains aériens de 211 verges. Il a été victime d'une interception et n'a pas réussi à rejoindre son nouveau receveur Brandon Marshall.

«Tu ne peux pas blâmer un joueur ou des manques à une position en particulier quand tu offres une performance de la sorte, a affirmé l'entraîneur-chef des Giants, Ben McAdoo. Outre Odell, nous avons plusieurs joueurs qui peuvent réaliser de gros jeux à l'attaque. Ce n'est pas une excuse.»

Witten a inscrit le premier touché de la saison des Cowboys en captant une passe de 12 verges. Il a battu le record de 11 904 verges de Michael Irvin. Witten, qui occupe déjà le premier rang de l'histoire de l'équipe au chapitre des réceptions, a capté 1096 ballons en carrière pour des gains de 11 947 verges.

«Tu ne fais qu'apprécier ta carrière et où tu es rendu, a dit Witten. J'essaie simplement de m'imprégner du moment. C'est un beau moment dans ma vie.»

Âgé de 35 ans et à sa 15e saison dans la NFL, Witten est le seul demi inséré avec Tony Gonzalez à avoir réussi 1000 attrapés et amassé 10 000 verges.

Les Giants ont connu une séquence à l'attaque de près de 10 minutes au début de la deuxième demie, mais ils ont dû se contenter d'un placement de 25 verges d'Aldrick Rosas.

Anthony Brown a confirmé la victoire des Cowboys lorsqu'il a été le premier à mettre la main sur une passe de Manning avant de remporter une guerre de force avec Roger Lewis fils pour réussir une interception à mi-chemin au quatrième quart.

Les Giants accueilleront maintenant les Lions de Detroit, lundi soir prochain. Les Cowboys rendront quant à eux visite aux Broncos de Denver, dimanche.