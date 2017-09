Browns: Myles Garrett ratera plusieurs semaines

Le tout premier choix du dernier repêchage ratera le match d'ouverture de dimanche, face aux Steelers de Pittsburgh, et possiblement plusieurs autres rencontres après avoir subi une sévère entorse à la cheville droite. Un coéquipier est tombé sur l'arrière de sa jambe pendant l'entraînement de mercredi.

Un test d'imagerie par résonnance magnétique a révélé la nature de la blessure dont souffre le colosse de six pieds quatre, 275 livres. Ce genre de blessure nécessite généralement plusieurs semaines de rééducation. Son état de santé sera réévalué dans deux semaines, a indiqué l'équipe. Les Browns seront à Indianapolis lors de la deuxième semaine d'activités de la NFL.

La perte de Garrett se veut un autre dur coup pour les Browns, déjà durement éprouvés. L'équipe a terminé la dernière campagne avec une fiche de 1-15 et a vu plusieurs de ses joueurs subir de sérieuses blessures au cours des dernières années. Les quarts Robert Griffin III et Josh McCown ont été blessés tôt dans la dernière saison. Le receveur Corey Coleman, un choix de premier tour, a raté six matchs en raison d'une fracture à la main et l'équipe a aussi perdu ses deux gardes partants en raison de déchirures ligamentaires au pied.

C'est déjà la deuxième blessure que subit Garrett chez les professionnels, lui qui a été limité à sa deuxième année à Texas A&M en raison d'une entorse à la cheville gauche. Garrett a subi une blessure au pied gauche pendant le mini camp de l'équipe.