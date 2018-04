Grâce à un circuit de Yadier Molina, les Cardinals battent les Reds 4-3

Yadier Molina a rompu l'égalité avec un circuit en septième manche et les Cardinals de St. Louis ont défait les Reds de Cincinnati 4-3 samedi après-midi.

Associated Press Saint-Louis

Les Cardinals ont gagné sept de leurs huit derniers matchs, dont six contre les Reds. Ceux-ci ont perdu leurs quatre dernières sorties et une deuxième d'affilée depuis l'arrivée de Jim Riggleman à titre de gérant par intérim.

Les Reds affichent un dossier de 3-17 jusqu'à maintenant.

Les Reds ont menacé en neuvième manche en plaçant trois coureurs sur les sentiers, mais le releveur recrue Jordan Hicks (1-0) a mis fin au match en forçant Scooter Gennett à cogner un double jeu.

Le circuit de Molina, son sixième de la saison, a été réussi aux dépens de Jared Hughes (0-2).

Pirates 2 Phillies 6

Rhys Hoskins a donné les devants aux siens grâce à un circuit de trois points, Aaron Nola a été efficace pendant sept manches et les Phillies de Philadelphie ont battu les Pirates de Pittsburgh 6-2.

Nola (2-1) a alloué deux points, six coups sûrs et il a retiré neuf frappeurs au bâton pour aider les Phillies à signer une troisième victoire de suite. Ils montrent un dossier de 8-1 à domicile.

Les Pirates ont perdu cinq de ses six dernières parties après avoir amorcé la saison avec une fiche de 11-4.

Steven Brault a concédé deux points et deux coups sûrs en cinq manches et un tiers pour les Pirates. Il a atteint Carlos Santana et Odubel Herrera a suivi avec un simple. Michael Feliz (0-1) s'est amené en relève pour faire face à Hoskins, qui a catapulté son tir dans les gradins du champ gauche.

Luis Garcia a retiré deux adversaires en huitième manche et Hector Neris a enregistré un quatrième sauvetage cette saison grâce à quatre retraits.

Marlins 5 Brewers 6

Jesus Aguilar a frappé un circuit en neuvième manche, sur le 13e lancer qu'il a vu pendant sa présence au bâton, et les Brewers de Milwaukee ont vaincu les Marlins de Miami 6-5.

Pour Aguilar, inséré dans l'alignement tard dans la rencontre, il s'agissait de son premier circuit de la saison. La victime a été Junichi Tazawa (0-1).

Les Brewers avaient égalé la marque en huitième manche lorsque le voltigeur de gauche Derek Dietrich a mal réagi sur un ballon d'Erig Sogard alors qu'il y avait deux retraits. La bourde de Dietrich a permis à Travis Shaw de croiser le marbre à partir du deuxième coussin.

Le releveur Jeremy Jeffress (2-0) n'a pas donné de point en neuvième manche et il a été crédité de la victoire.

Les Marlins, qui ont perdu six de leurs sept derniers matchs, ont pris une avance de 1-0 grâce à un circuit de Dietrich contre Brent Suter dès la première manche.

Lewis Brinson a ajouté une claque de trois points en deuxième pour placer les Marlins en avant 4-0.

Cubs 2 Rockies 5

Nolan Arenado a frappé deux coups sûrs pour appuyer une solide performance du lanceur Tyler Anderson pendant six manches, et les Rockies du Colorado ont défait les Cubs de Chicago 5-2.

Anderson (1-0) a récolté une première victoire en cinq départs et a maîtrisé un rôle des frappeurs qui avait amassé 16 points et 18 coups sûrs la veille. Samedi, les Cubs ont été limités à six coups sûrs, dont deux par Albert Almora fils.

Wade Davis a complété la besogne en neuvième manche et il a récolté un neuvième sauvetage en dix opportunités.

L'attaque des Cubs n'a pas été aussi généreuse pour Yu Darvish qu'elle ne l'avait été la veille.

Darvish (0-2) a amorcé la rencontre en force, donnant son premier coup sûr à Arenado après deux retraits en quatrième manche. Il a toutefois été sorti du match après avoir accordé cinq points et cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers.

Après un but sur balles à Anderson après deux retraits. DJ LeMahieu a produit un point à l'aide d'un double et Gerardo Parra a enchaîné avec un simple bon pour deux points.

Charlie Blackmon a ensuite soutiré un but sur balles, Arenado a fait marquer un point grâce à un simple et le double de Trevor Story a porté la marque 5-2 en faveur des Rockies.

Padres 2 Diamondbacks 6

Le lanceur Zack Godley s'est ressaisi après un début de match difficile et a même fait marquer un point pour mener les Diamondbacks de l'Arizona vers une victoire de 6-2 contre les Padres de San Diego.

Dépêché au monticule le soir de son 28e anniversaire de naissance, Godley (3-1) a concédé deux points en première manche avant de blanchir les Padres pendant quatre manches et un tiers, par la suite.

Andrew Chafin, Fernando Salas et T.J. McFarland ont fermé la porte aux Padres le reste de la soirée.

Godley a réussi huit retraits au bâton et donné un but sur balles.

La défaite est allée au dossier de Clayton Richard (1-2). Le gaucher des Padres a concédé trois points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches complètes. Il a obtenu six retraits au bâton.

Dans la victoire, A.J. Pollock a cogné un circuit en solo et ajouté un simple bon pour un point. Deven Marrero a produit un point à l'aide d'un triple et a croisé le marbre en deux occasions. Paul Goldschmidt a frappé un double et un triple.

Mets 3 Braves 4

Johan Camargo a créé l'égalité grâce à un triple et il est venu marquer le point de la victoire à la suite d'un amorti d'Ender Inciarte, menant les Braves d'Atlanta vers une victoire de 4-3 contre les Mets de New York.

Les Braves ont inscrit deux points en neuvième manche contre le stoppeur des Mets, Jeurys Familia.

Familia (1-1) a donné un but sur balles à Dansby Swanson et Camargo a suivi avec une solide frappe entre les voltigeurs Michael Conforto et Jay Bruce.

Inciarte s'est amené au marbre et il a placé la balle vers le joueur de premier but des Mets Adrian Gonzalez. Ce dernier a tenté un jeu au marbre, mais Camargo a pu glisser avant d'être retiré.

Les deux partants ont connu un bon match. Jacob deGrom, des Mets, a alloué quatre coups sûrs et il a retiré 10 frappeurs au bâton. Julio Teheran, des Braves, a lui aussi concédé quatre coups sûrs et il a passé six adversaires dans la mitaine.

Jesse Biddle (1-0) a hérité de la victoire à son premier match dans les Majeures.

Nationals 0 Dodgers 4

Joc Pederson, Kike Hernandez et Cody Bellinger ont tous les trois frappé un circuit, Hyun-Jin Ryu n'a permis que deux coups sûrs en sept manches et les Dodgers de Los Angeles ont blanchi les Nationals de Washington 4-0.

Ryu (3-0) a retiré huit adversaires sur des prises et il a donné deux buts sur balles. Tony Cingrani s'est occupé de la huitième manche alors que Kenley Jansen a retiré les trois derniers frappeurs. Les Dodgers ont gagné cinq de leurs six dernières sorties.

Pederson a catapulté une balle rapide du partant des Nationals Stephen Strasburg (2-2) dans les gradins du champ centre. Il s'agissait de son premier coup de quatre buts de la campagne.

Hernandez a procuré une avance de 2-0 aux Dodgers en huitième manche, retroussant l'offrande de Strasburg dans les estrades du champ gauche.

Bellinger a pour sa part utilisé le champ droit pour cogner son troisième circuit de la saison, une claque de deux points contre le releveur Carlos Torres, en huitième manche.