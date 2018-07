Victoire de 4-1 des Blue Jays contre les Orioles

Marcus Stroman a offert sept manches de qualité au monticule et les Blue Jays de Toronto ont marqué trois points non mérités en route vers un gain de 4-1 contre les Orioles de Baltimore, samedi après-midi, dans une série entre les deux pires clubs de la section Est de la Ligue américaine.

Stroman (3-7) a accordé un point et distribué cinq coups sûrs. Trois de ceux-ci se sont produits en première manche, et l'un d'entre eux fut le simple d'un point d'Adam Jones qui donnait les devants aux Orioles (28-71). Stroman a aussi retiré sept frappeurs au bâton, en a atteint un et a alloué deux passes gratuites.

Randal Grichuk et Luke Maile ont riposté pour les Blue Jays (45-52), et Teoscar Hernandez est venu marquer à la suite d'une feinte non réglementaire.

«Je n'ai pas amorcé le match en force aujourd'hui et j'ai laissé quelques lancers dans la zone des prises, a mentionné Stroman. Teoscar a effectué un beau jeu défensif et ça m'a en quelque sorte réveillé. Je me suis dit que je devais commencer à effectuer de meilleurs lancers.»

Ryan Tepera s'est présenté sur la butte en neuvième manche et a obtenu le sauvetage, notamment à la suite d'un attrapé spectaculaire du voltigeur Grichuk à la piste d'avertissement du champ centre pour le premier retrait.

Stroman montre une moyenne de points mérités de 3,03 à ses six derniers départs, comparativement à celle de 7,71 qu'il avait en sept départs avant d'atterrir sur la liste des blessés.

«Depuis qu'il est revenu dans la formation, il a été très bon, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Je crois qu'il lance comme il a toujours lancé. Il a fait un bon travail aujourd'hui pour prendre les devants dans les comptes.»

Le joueur de deuxième but des Blue Jays, Devon Travis, a ajouté que Stroman avait retrouvé le feu dans ses yeux.

«Marcus a cette capacité d'être la bougie d'allumage pour toute l'équipe, a-t-il déclaré. C'est un joueur très vocal. Il amène beaucoup d'énergie et il est très compétitif. Ça te donne un niveau de plus à ton jeu.»

Alex Cobb (2-13) a concédé quatre points - dont un seul fut mérité - et quatre coups sûrs en cinq manches de travail. Il a fait fendre l'air à quatre frappeurs et a distribué trois buts sur balles.

Les Blue Jays ont marqué trois points non mérités pour prendre les devants en quatrième manche, à la suite d'une erreur de Tim Beckham. L'arrêt-court des Orioles a jonglé avec la balle alors qu'il tentait d'obtenir un retrait au deuxième coussin, commettant du même coup sa quatrième erreur en six rencontres.

Grichuk a enchaîné avec un double qui a créé l'égalité 1-1, puis Yangervis Solarte a croisé le marbre sur un double jeu, alors que les buts étaient remplis. Maile a poursuivi la lancée avec un simple qui a permis à Grichuk de venir marquer, portant le pointage à 3-1.

Hernandez a complété la marque à la suite de la feinte non réglementaire de Cobb en cinquième manche.

Les Blue Jays et les Orioles occupent respectivement les quatrième et cinquième positions dans la section Est de l'Américaine. Alors que les séries semblent s'éloigner de plus en plus, Stroman a mentionné que l'objectif pour le reste de la saison est «de se présenter chaque jour et compétitionner».

«Je crois que nous avons été capables de le faire au cours des dernières années, peu importe les attentes, a fait valoir le lanceur. J'aime mon équipe et je ne voudrais aucun autre joueur. Il faut simplement sauter sur le terrain et donner tout ce dont nous sommes capables.»