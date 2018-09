Sous les huées, Roberto Osuna réussit un sauvetage

Roberto Osuna a réussi un sauvetage à son retour au Rogers Centre et les Astros de Houston ont vaincu les Blue Jays de Toronto 5-3, lundi soir, pour faire un pas de plus vers un titre de la section Ouest de l'Américaine.

Osuna, l'ancien stoppeur des Blue Jays qui a été arrêté en mai pour un incident de violence conjugale, a été accueilli par un concert de huées par les partisans présents au domicile de la formation torontoise.

Il a retiré un frappeur sur des prises et il a donné un simple après un retrait pour récolter un 19e sauvetage cette saison.

Le droitier de 23 ans a été suspendu sans salaire pendant 75 matchs pour avoir enfreint la politique du Baseball majeur concernant la violence conjugale et il a été échangé aux Astros au mois de juillet.

Brian McCann et Josh Reddick ont frappé un circuit pour les Astros (99-57). Alex Bregman, Jose Altuve et Yuli Gurriel, à son premier match dans les Majeures contre son frère, Lourdes Gurriel fils, ont aussi produit un point.

Le duel entre les frères Gurriel n'a pas duré longtemps, car Lourdes a dû quitter la rencontre en raison de raideurs à la cuisse gauche, en première manche.

Dallas Keuchel (12-11) a permis trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en cinq manches au monticule pour les Astros.

Marco Estrada (7-14), dans ce qui devrait être son dernier départ à domicile dans l'uniforme des Blue Jays, a accordé quatre points, sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et deux tiers. Le droitier de 35 ans deviendra joueur autonome à la fin de la saison.

Kevin Pillar a claqué une longue balle de deux points pour les Blue Jays (71-86). Yangervis Solarte a poussé un coéquipier au marbre.

Les Astros, qui sont champions en titre de la Série mondiale, ont amorcé la journée avec une avance de quatre matchs et demi devant les Athletics d'Oakland au sommet de la section Ouest de l'Américaine.

Yuli Gurriel a produit le premier point des Astros grâce à un simple en première manche. Il a placé une balle en lieu sûr dans une 10e partie de suite. McCann et Reddick ont ensuite cogné des circuits en solo consécutifs, en deuxième, pour porter le pointage à 3-0.

Les Astros ont pris les devants 4-0 en troisième manche à la suite d'un double de Bregman, mais Pillar a réduit l'écart de moitié en réussissant un coup de quatre buts.

Les Blue Jays ont ajouté un point en cinquième manche, mais ils n'ont pas su tirer avantage d'une situation au cours de laquelle ils avaient les buts remplis et aucun retrait.