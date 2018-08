Les Blue Jays doublent les Philies 4-2

Ryan Borucki (3-3) a alloué deux points, sept coups sûrs et un but sur balles en six manches et un tiers de travail. Il a retiré cinq frappeurs sur des prises. Le stoppeur Ken Giles est venu fermer les livres en neuvième et il a enregistré un 17e sauvetage cette saison.

Les Blue Jays (59-69) ont gagné quatre matchs de suite pour une première fois depuis qu'ils ont balayé les Orioles de Baltimore, du 7 au 10 juin. Les Phillies (69-59) ont quant à eux perdu cinq de leurs six dernières sorties.

Le partant des Phillies, Jake Arrieta (9-9), a accordé quatre points, six coups sûrs et trois buts sur balles en sept manches au monticule.

Les visiteurs ont ouvert le pointage en première manche, quand Wilson Ramos a poussé Cesar Hernandez au marbre grâce à un sacrifice.

Kevin Pillar a ensuite montré la force de son bras en deuxième manche, épinglant à la plaque le joueur d'arrêt-court des Phillies Scott Kingery. Ce dernier tentant de venir marquer à la suite d'un simple au champ centre de Roman Quinn.

Morales a inscrit les Blue Jays au tableau en fin de deuxième manche, expédiant l'offrande d'Arrieta par-dessus la clôture du champ gauche. Il s'agissait de sa 19e longue balle de la campagne et une sixième à ses cinq dernières parties.

McKinney a procuré une avance de 3-1 aux siens en troisième manche, réussissant un circuit de deux points contre Arrieta. La balle a atterri dans les gradins du champ centre-gauche.

Lourdes Gurriel fils, qui a réintégré la formation avant le match de vendredi, a donné les devants 4-1 aux Blue Jays grâce à un simple en cinquième manche.

Kingery a réduit l'écart de moitié en réussissant une claque en solo en septième manche. Ce circuit a mis fin à la soirée de travail de Borucki.

Il s'agit de la deuxième série de la saison entre les Phillies et les Blue Jays. La formation torontoise avait remporté deux des trois affrontements à Philadelphie, en mai.