J.A. Happ atteint de la maladie pieds-mains-bouche

Récemment acquis par les Yankees de New York, le lanceur gaucher J.A. Happ a été placé sur la liste des blessés de la formation new-yorkaise, puisqu'il est atteint par l'infection à Coxsackie, également appelée la maladie pieds-mains-bouche.

Associated Press New York

Le directeur général des Yankees, Brian Cashman, en a fait l'annonce mardi, tout juste avant que le club affronte les Orioles de Baltimore.

Selon le site internet WebMD.com, l'infection à Coxsackie se présente surtout chez les enfants de 10 ans et moins. Elle est caractérisée par des éruptions cutanées sur les mains, les pieds et la bouche. La fièvre, les maux de gorge et les écoulements nasaux font partie des symptômes.

Il s'agit du deuxième cas répertorié au sein du circuit Manfred en juillet. Dimanche dernier, le lanceur des Mets de New York Noah Syndergaard s'est retrouvé parmi les blessés de l'équipe pour la même raison.

Les Yankees ne savent pas exactement comment Happ a contracté cette infection. Le lanceur de 35 ans a été acquis des Blue Jays de Toronto la semaine dernière en retour de Brandon Drury et Billy McKinney. Happ a connu du succès lors de son premier départ dans son nouvel uniforme dimanche, permettant aux Yankees de l'emporter face aux Royals de Kansas City.

Happ pourrait manquer son prochain départ, prévu samedi contre les Red Sox de Boston. Cashman a révélé que le cas de l'artilleur était léger et qu'il pourrait être en mesure de se présenter au monticule.