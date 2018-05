Les Athletics l'emportent 5-4 à Toronto

«Il n'y a pas de meilleur sentiment que d'aider son équipe à gagner, particulièrement de cette façon, a raconté Pinder après la rencontre. C'est vraiment formidable.»

Stephen Piscotty avait amorcé la huitième manche avec un simple d'un point pour les Athletics (24-22), qui ont gagné un troisième match de suite.

Gio Urshela a cogné une longue balle de deux points pour les Blue Jays (22-24) alors que le lanceur Sam Gaviglio a connu un bon départ pour l'équipe torontoise.

Gaviglio n'a alloué aucun point, concédant six coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Il avait fait deux apparitions en relève cette saison avant d'obtenir un premier départ.

«Je crois qu'il a fait un excellent travail, a soutenu le gérant de la formation torontoise, John Gibbons. Ne connaissant pas le jeune, je crois que nous aurions pu, en tant qu'équipe, faire un meilleur boulot.»

Les Blue Jays ont perdu sept de leurs neuf dernières sorties.

«Nous voulions nous en prendre à eux le plus rapidement possible, a révélé Gaviglio. Nous n'avons pas gagné vraiment beaucoup de matchs lorsque nous nous rendions loin dans les comptes au bâton.»

Urshela a frappé un circuit aux dépens du partant des Athletics Sean Manaea, en cinquième manche. La balle a tout juste réussi à passer par-dessus la clôture du champ droit. Il s'agissait de son premier coup de quatre buts de la campagne.

Yangervis Solarte a procuré une avance de 3-0 aux Blue Jays en claquant une flèche au champ centre. Son double a permis à Josh Donaldson de venir croiser la plaque du deuxième coussin.

Kevin Pillar a ajouté un sacrifice en cinquième manche, poussant Justin Smoak au marbre pour donner les devants 4-0 aux Blue Jays.

Le releveur des Athletics Emilio Pagan (1-0) a remplacé Manaea en sixième manche et il a finalement hérité de la victoire.

En huitième manche, Piscotty a cogné un simple d'un point pour réduire l'écart à 4-1. Ce coup sûr a chassé le releveur des Blue Jays John Axford de la rencontre. Alors que Tyler Clippard s'était amené en relève, les Athletics ont rempli les sentiers avant que Pinder expédie une balle rapide loin au champ centre-droit.

«J'étais partout. Je n'ai pas commencé de façon très compétitive. J'ai accordé quatre points dès mon arrivée en place, a mentionné Axford. Ça m'a désavantagé tout de suite.»

Blake Treinen a récolté un 10e sauvetage cette saison pour les Athletics.