Les Mets servent une correction de 12-2 aux Blue Jays

Noah Syndergaard a gagné pour une première fois en cinq semaines, produisant deux points contre l'équipe qui l'a échangé, et les Mets de New York ont écrasé les Blue Jays de Toronto 12-2, mardi soir.

Mike Fitzpatrick Associated Press New York

Sans l'aide de leurs puissants cogneurs Yoenis Cespedes et Todd Frazier, les Mets n'ont eu aucune pitié pour Jaime Garcia et les Blue Jays après une interruption de 86 minutes en raison de la pluie.

Juan Lagares a placé quatre balles en lieu sûr et il a produit trois points pour aider les Mets à porter à 12-0 leur fiche à domicile contre les Blue Jays. Il s'agit de la plus longue séquence de l'histoire des affrontements interligues, selon le Elias Sports Bureau.

Le nouveau receveur des Mets, Devin Mesoraco, a cogné une longue balle, il est venu marquer quatre fois et il s'est rendu sur les sentiers à cinq reprises. Amed Rosario a ajouté trois coups sûrs et deux points produits.

Effectuant un premier départ en neuf jours en raison d'un match remis lors du dernier week-end, Syndergaard (3-1) a réalisé 103 lancers en cinq manches, mais il n'a alloué qu'un simple de deux points à Yangervis Solarte.

Syndergaard a frappé un double d'un point en deuxième manche et il a poussé un coéquipier à la plaque en cinquième, à la suite d'un sacrifice. Jose Reyes avait auparavant mis fin à une séquence de 24 apparitions au marbre sans coup sûr des Mets alors que des coureurs se trouvaient en position de marquer.

Les Blue Jays ont sélectionné Syndergaard au 38e rang lors du repêchage de 2010, mais ils l'ont échangé aux Mets dans une transaction impliquant R.A. Dickey, en décembre 2012. Le grand droitier avait fait un départ contre les Blue Jays, retirant 11 adversaires sur des prises en six manches, lors de sa saison recrue, le 15 juin 2015.

Les Mets, qui ont obtenu 16 coups sûrs, ont triomphé pour seulement une troisième fois à leurs 12 dernières sorties. Ils ont mis fin à une série de six revers à domicile. Ils avaient aussi marqué trois points ou moins dans neuf de leurs 11 derniers matchs.

Garcia (2-3), qui montre une fiche de 0-4 au Citi Field, a permis six points et six coups sûrs en trois manches et deux tiers. Les Blue Jays (21-21) sont revenus à égalité à ,500 pour une première fois depuis le quatrième match de la saison. Ils ont perdu leurs trois dernières parties et huit de leurs 11 dernières.