Ichiro Suzuki devient conseiller spécial avec les Mariners

Tim Booth Associated Press Seattle

Les Mariners ont annoncé jeudi que Suzuki allait maintenant occuper le poste de conseiller spécial au président. Il sera par ailleurs présent dans l'entourage de l'équipe, afin de donner un coup de main avec les voltigeurs, la course sur les buts et au bâton.

Par contre, jamais dans cette annonce il n'est question que le baseballeur de 44 ans se retire. Suzuki dispute sa 18e saison dans les Majeures et il a pris part à 15 rencontres des Mariners cette saison. Il était de la formation partante, mercredi, mais a été blanchi en trois présences au bâton, avec un but sur balles et un point marqué.

Il a récolté neuf coups sûrs en 44 présences (,205) - tous des simples - cette saison.

Le Japonais a passé près de 13 saisons avec les Mariners. Il a aussi joué pour les Marlins de Miami et les Yankees de New York.