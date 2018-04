Grâce à Hanley Ramirez, les Red Sox battent les Rays 3-2

Un simple de Hanley Ramirez en 12 e manche a couronné une remontée de deux points et mené les Red Sox de Boston vers une victoire de 3-2 face aux Rays de Tampa Bay lors du match d'ouverture au Fenway Park jeudi.

Associated Press BOSTON

Alors que les coussins étaient tous occupés et qu'il y avait un retrait, Ramirez a retroussé un tir de Ryan Yarbrough profondément au champ droit pour mettre fin à la rencontre.

Jackie Bradley fils avait amorcé la manche avec un double contre Andrew Kittredge (0-2) et s'était rendu au troisième à la suite d'un amorti-sacrifice. Mookie Betts et Andrew Benintendi ont reçu des buts sur balles avant le coup sûr décision de Ramirez.

Bobby Poyner (1-0) a signé sa première victoire en carrière dans les Ligues majeures.

Les deux points des Rays ont été le résultat d'un circuit Matt Duffy contre Carson Smith en huitième manche.

Rangers 6 Athletics 3

Martin Perez a lancé jusqu'en sixième manche, à son premier départ de la saison, et les Rangers du Texas ont défait les Athletics d'Oakland 6-3 devant une autre maigre foule jeudi à Oakland.

Adrian Beltre a cogné un simple et un double pour se hisser au premier rang pour le nombre de coups sûrs parmi les joueurs d'origine latine.

Shin-Soo Choo a frappé un circuit dans un deuxième match d'affilée et Nomar Mazara a ajouté deux coups sûrs pour aider les Rangers à diviser la série de quatre parties.

La foule de 10 132 spectateurs est la plus imposante de la série, qui n'a finalement attiré que 34 613 personnes.

En cinq manches et un tiers, Perez (1-0) a concédé trois points et dix coups sûrs.

Mariners 2 Twins 4

Mitch Garver a brisé l'impasse avec son premier circuit en carrière et les Twins du Minnesota ont défait les Marines de Seattle, 4-2.

Garver, receveur et neuvième frappeur, a cogné un circuit en solo en septième, contre Dan Altavilla (0-1).

Les Twins prenaient ainsi l'avance 3-2. Miguel Sano avait nivelé le score avec un circuit de deux points en sixième.

Eddie Rosario a ajouté une longue balle en huitième et peu après, Fernando Rodney a inscrit le sauvetage.

Le lanceur gagnant a été le releveur Zach Duke (1-0). Le premier match local de la saison des Twins a attiré 39 214 personnes au Target Field.

Tigers 9 White Sox 7 (10 manches)

Les Tigers de Detroit ont marqué deux points en 10e, filant vers un gain de 9-7 lors du premier match à domicile des White Sox de Chicago.

Un optionnel de Leonys Martin et un simple de Jeimer Candelario ont poussé au marbre les points décisifs.

En neuvième, Niko Goodrum a fourni son premier circuit dans les majeures, une claque de deux points, puis Victor Martinez a nivelé le score avec un double d'un point. Tout cela contre Joakim Soria, qui a donné quatre coups sûrs. Le revers est toutefois allé à Gregory Infante (0-1).

Joe Jimenez (1-0) a lancé en neuvième, puis Shane Greene a inscrit le sauvetage.

Yolmer Sanchez des White Sox a frappé trois coups sûrs incluant deux triples, produisant trois points. Il y avait 33 318 personnes au Guaranteed Rate Field.

Orioles 5 Yankees 2

Adam Jones a donné les devants aux siens avec circuit, Andrew Cashner a été solide au monticule pendant six manches et les Orioles de Baltimore ont mis fin à une séquence de cinq revers en défaisant les Yankees de New York 5-2.

Les Orioles ont rebondi après avoir subi un balayage de leur série de trois parties contre les Astros de Houston.

Jones a claqué son troisième circuit de la saison, une claque de deux points, aux dépens de Masahiro Tanaka en septième manche lors de laquelle les Orioles ont inscrit tous leurs points.

Ce circuit est venu peu de temps après celui d'Aaron Judge, qui avait donné aux Yankees une avance de 1-0 grâce à sa deuxième longue balle de la saison en sixième.

Cashner (1-1), qui avait connu une sortie difficile à son premier départ de la saison, avait limité les Yankees à un seul coup sûr avant le circuit de Judge.

Tanaka (1-1) avait gagné chacun de ses six derniers départs à domicile, incluant deux lors des séries éliminatoires de 2017.