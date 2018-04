Les White Sox arrachent une victoire de 4-3 aux Blue Jays

Le coup de canon a franchi 430 pieds, bien au-delà du champ centre. Ryan Tepera (1-1) avait un compte de trois balles aucune prise.

En fin de huitième, Leury Garcia a réussi un beau catch dans l'allée du champ gauche, aux dépens de Justin Smoak.

Le releveur Nate Jones (1-0) a obtenu quatre retraits. Joakim Soria a mérité un deuxième sauvetage: il a retiré Russell Martin au bâton, Kendrys Morales sur un ballon et Kevin Pillar sur des prises. Ainsi prenait fin une série de quatre victoires du club torontois.

Matt Davidson a donné les devants 1-0 aux White Sox en deuxième, frappant son quatrième circuit de la saison.

Martin a riposté avec un optionnel en quatrième, poussant Smoak au marbre. Ce dernier a été crédité d'un double et Curtis Granderson aussi, bien que les deux frappes aient été échappées par les voltigeurs de centre et de droite, Adam Engel et Avisail Garcia.

En cinquième, Yoan Moncada a redonné l'avance aux visiteurs en cognant une balle dans le haut de la clôture au champ gauche. Granderson est venu près de la capter, le faisant seulement une fois au sol.

Les buts étaient remplis mais possiblement confus, Welington Castillo n'a pas filé tout de suite au marbre, à partir du troisième but. Les arbitres ont étudié la séquence sur vidéo et accordé un simple à Moncada, faisant avancer tout le monde d'un but. Avisail Garcia a ensuite été atteint, ce qui a doublé l'avance des White Sox.

Les Jays ont nivelé le score 3-3 en sixième, avec les simples d'un point de Steve Pearce et Morales.

Aaron Sanchez a lancé pendant six manches, allouant trois points, cinq coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré sept frappeurs sur des prises.

Le groupe de John Gibbons amorcera vendredi un séjour de neuf matches à l'étranger. Les Blue Jays vont affronter les Rangers du Texas, les Orioles de Baltimore et les Indians de Cleveland.

Les White Sox vont disputer un premier match à la maison jeudi à compter de 16h10, face aux Tigers de Detroit.