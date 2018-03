 Match de lundi: Montréal a très bien fait en attirant 25 335 spectateurs 

Les 25 335 spectateurs qui ont assisté au premier match préparatoire entre les Blue Jays de Toronto et les Cardinals de St. Louis ont non seulement envoyé un fort message au baseball majeur, il s'agissait de la troisième plus importante foule du baseball lundi.

Sept des 10 rencontres opposant des clubs des ligues majeures disputées lundi ont été jouées dans des stades officiels de la MLB, si on inclut le Stade olympique dans le lot. De toutes ces rencontres, seules celles jouées à Los Angeles, entre les Angels et les Dodgers, et à San Francisco, entre les Athletics d'Oakland et les Giants, ont attiré plus de spectateurs.

Dans les deux cas, il s'agit pratiquement de matchs locaux pour les quatre clubs en présence.

Ainsi, le Dodger Stadium a accueilli 36 772 spectateurs, contre 32 707 au AT&T Park.

Les Astros de Houston, qui retrouvaient leurs partisans au Minute Maid Park pour la première fois depuis qu'ils ont remporté la Série mondiale à Los Angeles en novembre, n'ont pu attirer plus de 20 276 spectateurs.

Plusieurs estimaient que les ventes moins importantes de billets s'agissaient d'un signe d'essoufflement du mouvement en faveur du retour d'une équipe à Montréal. Le vice-président administration du baseball majeur, John McHale fils, a pourtant déclaré le contraire la semaine dernière.

«Je pense qu'une moyenne de 25 000 spectateurs par rencontre, c'est tout un signal», avait-il affirmé.

La fourchette de prix pour assister à ces rencontres était sensiblement la même. Alors qu'au Stade olympique, on pouvait se procurer des billets entre 19,25 $ et 92 $ pour la rencontre de mardi, les prix variaient de 8 $ à 99 $ US au AT&T Park, si l'on exclut la section «Dugout Club».

Les chiffres rapportés par MLB.com semblent prouver son point.

Voici les assistances dans les sept matchs disputés dans des stades de la MLB lundi: