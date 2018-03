Blue Jays: Guerrero et Bichette, version 2.0

Il y a encore des joueurs étoiles chez les Blue Jays de Toronto, dont Josh Donaldson, Troy Tulowitzki et Russell Martin. Mais l'organisation compte également sur quelques espoirs qui devraient faire vibrer le Centre Rogers dans quelques années, dont deux en particulier: Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette.

Le premier est bien sûr le fils de l'ancien voltigeur de droite des Expos de Montréal et nouveau membre du Temple de la renommée du baseball. Le père du second, Dante Bichette, a également connu une très belle carrière de 14 saisons (de 1988 à 2001) durant laquelle il a maintenuune moyenne au bâton de ,299 et frappé 274 coups de circuit.

Comme leurs pères, Vladimir Guerrero fils et Bo Bichette, qui à moins d'un changement de dernière heure seront au Stade olympique pour les matchs d'aujourd'hui et de demain entre les Jays et les Cardinals de St. Louis, sont des frappeurs redoutables. Et leur fulgurante progression dans le baseball mineur le confirme.

En 2017, Guerrero a maintenu une moyenne de ,323 dans le A et le AA. Il a produit 76 points et frappé 13 circuits, lui qui vient de fêter ses 19 ans (le 16 mars). Son physique (6 pi 1 po et 210 lb) est moins élancé que celui de son père, mais le jeune Guerrero possède de la puissance au bâton et a la capacité de faire contact avec la balle... même si elle n'est pas lancée dans la zone des prises, comme le faisait si bien son père.