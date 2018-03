Les blessés s'accumulent chez les Mets

PORT ST. LUCIE, Floride

Associated Press

Le capitaine des Mets de New York David Wright s'absentera pendant au moins deux mois en raison de douleurs au dos et à une épaule, une situation qui ralentira encore davantage sa convalescence qui s'est étalée sur les deux dernières années, et le voltigeur étoile Yoenis Cespedes sera lui aussi à l'écart après s'être blessé à un poignet.