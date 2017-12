Jose Altuve nommé l'athlète masculin de l'année par AP

Le joueur de deuxième but Jose Altuve, des Astros de Houston, a été nommé l'athlète masculin par excellence en 2017 par l'Associated Press.

Kristie Rieken Associated Press HOUSTON

Selon un scrutin mené auprès de rédacteurs en chef et de directeurs de l'information aux États-Unis, Altuve a récolté 715 points. Il a devancé le quart Tom Brady (646), des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, et LeBron James (626), des Cavaliers de Cleveland.

Altuve a mené les Ligues majeures avec une moyenne au bâton de ,346, un sommet personnel en carrière, et ses 204 coups sûrs lui ont permis de se classer au premier rang dans la Ligue américaine à ce chapitre. Il est le premier joueur dans l'histoire du Baseball majeur à dominer sa ligue pour le nombre de coups sûrs lors de quatre saisons consécutives.

Altuve a égalé un autre sommet personnel en carrière avec 24 circuits et il a fait produire 81 points. Il s'est classé deuxième dans la Ligue américaine avec 112 points marqués, troisième pour la moyenne de présence sur les buts (,410) et les buts volés (32) et sixième au chapitre de la moyenne de puissance (,547).

Ses performances lui ont valu d'être élu joueur de plus utile à son équipe, un exploit que seul Jeff Bagwell avait réalisé avec les Astros, en 1994, à l'époque où ils jouaient dans la Ligue nationale.

Lors de la série de division contre les Red Sox de Boston, Altuve a affiché une moyenne au bâton de ,533 et une spectaculaire moyenne de puissance de 1,133.