Les Giants font l'acquisition du joueur étoile Evan Longoria

La direction des Giants réalise que l'ajout de Longoria à son rôle des frappeurs, combiné à un groupe de joueurs d'avant-champ déjà talentueux, procure à la formation californienne de bien meilleures chances de rebondir après une étonnante dernière place dans la section Ouest de la Ligue nationale l'année dernière.

Le prototype de joueur de troisième but que les Giants recherchaient la saison dernière, Longoria est passé des Rays de Tampa Bay aux Giants, mercredi, en retour du voltigeur Denard Span, de l'avant-champ Christian Arroyo, un bel espoir, ainsi que deux lanceurs des ligues mineures.

«J'ai hâte d'apporter tout ce que je peux à cette organisation et de nouveau participer aux séries éliminatoires, a déclaré Longoria. Nous allons aborder une année paire, et je sais que les Giants gagnent lors des années paires. Ça, j'ai vraiment hâte», a-t-il ajouté en faisant allusion aux conquêtes de la Série mondiale par les Giants en 2010, 2012 et en 2014.

Combler cette position était devenu une priorité chez les Giants, et l'endurance de Longoria est également significative. Il a participé à au moins 156 matchs lors de chacune des cinq dernières saisons, dont 162 en 2014, et a claqué au moins 20 circuits lors de chacune de ces campagnes.

«Nous avions beaucoup besoin d'un joueur comme lui et il s'agit d'une excellente addition à notre équipe», a affirmé le directeur général Bobby Evans.

Âgé de 32 ans, Longoria aura passé dix saisons dans l'uniforme des Rays, plus que tout autre joueur dans l'histoire de la concession. Il est le meneur chez les Rays aux chapitres des matchs, avec 1435, des circuits (261) et des points produits (892). Il a amorcé au troisième coussin chacun des 30 matchs éliminatoires auxquels ont participé les Rays.

La saison dernière, Longoria a présenté une moyenne au bâton de ,261 avec 20 circuits et 86 points produits. Élu recrue par excellence dans la Ligue américaine en 2008, Longoria a gagné le Gant d'Or en trois occasions.

Le gérant Bruce Bochy prévoit utiliser Longoria au troisième ou au quatrième rang du rôle des frappeurs. De plus, il viendra apporter encore plus de tonus à un avant-champ de qualité, composé de l'arrêt court Brandon Crawford, du deuxième but Joe Panik et de Brandon Belt au premier coussin.

«Nous compterons sur l'un des meilleurs avant-champ en défensive de tout le baseball», estime Bochy.

Span, qui est âgé de 33 ans, affiche une moyenne globale de ,283 en dix saisons dans les Ligues majeures, avec 60 circuits et 432 points produits.

Arroyo était l'un des meilleurs espoirs des Giants. Ces derniers ont aussi échangé Stephen Woods, un lanceur droitier, et Matt Krook, un gaucher, aux Rays.