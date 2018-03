Le lanceur gaucher des Giants Matt Moore passe aux Rangers

Les Giants de San Francisco ont échangé le lanceur gaucher Matt Moore aux Rangers du Texas en retour des lanceurs des ligues mineures Israel Cruz et Sam Wolff.

Associated Press

Les Rangers recevront aussi une somme de 750 000 $US afin de pouvoir faire signer un contrat à un joueur international. La transaction a été confirmée vendredi soir.

Les Giants ont exercé leur option de sept millions $US, en novembre, afin que Moore revienne en 2018. Il a montré un dossier 6-15 avec une moyenne de points mérités de 5,52 en 174 manches et un tiers de travail, la semaine dernière. Il a établi un sommet en carrière au chapitre des défaites et les Giants ont terminé en dernière position dans la section Ouest de la Nationale. Il a aussi accordé 107 points, son pire total en carrière en une saison.

Les Giants ont acquis Moore des Rays de Tampa Bay lors de la date limite des échanges, en 2016. Ils avaient alors échangé le joueur de troisième but Matt Duffy.

Les Rangers ont affiché un dossier de 78-84 cette saison, ce qui était bon pour le troisième échelon de la section Ouest de l'Américaine, derrière les Astros de Houston, qui ont remporté la Série mondiale, et les Angels de Los Angeles.