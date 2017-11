 Le Montréalais Alex Anthopoulos est le nouveau directeur général des Braves 

Les Braves d'Atlanta ont choisi un jeune mais expérimenté dirigeant pour guider leur équipe, embauchant le Montréalais Alex Anthopoulos pour occuper les postes de vice-président des opérations baseball et directeur général, lundi.

Charles Odum Associated Press Atlanta

L'embauche d'Anthopoulos a pour objectif immédiat d'apporter stabilité à l'organisation en pleine tempête. Il succède à John Coppolella, qui a été forcé de démissionner le 2 octobre à la suite d'une enquête du Baseball majeur. Il a été prouvé que les Braves ont contrevenu aux règles sur les signatures de joueurs internationaux.

«Je considère ça comme l'un des boulots les mieux cotés du sport, avec le talent de nos jeunes joueurs, a dit Anthopoulos. Ils sont dynamiques, et c'est sûr que nous nous attendons à de grandes choses. Je suis extrêmement emballé d'être ici. Quand l'opportunité s'est présentée, j'étais absolument ravi de juste avoir la chance de parler aux Braves.»

Gordon Blakeley, le directeur du dépistage international de l'équipe, a également démissionné le mois dernier à la suite des conclusions dévoilées par le Baseball majeur, que le président John Hart a qualifiées de «sérieuses».

Âgé de 40 ans, Anthopoulos, qui a aussi oeuvré au sein des organisations des Blue Jays de Toronto et des Dodgers de Los Angeles, a été présenté aux médias par le chef de la direction Terry McGuirk, qui a indiqué que Hart, qui s'occupait des opérations baseball jusque-là, agirait maintenant à titre de conseiller sénior.

«Alex est parmi les plus brillants et les plus respectés des jeunes dirigeants dans le baseball, a dit McGuirk. Il aura le plein contrôle côté baseball. Il va se rapporter directement à moi. Je lui ai clairement indiqué qu'il aura la latitude de renforcer les opérations baseball comme il l'entend.»

Anthopoulos a amorcé sa carrière avec les Expos de Montréal, comme stagiaire au département marketing avant de devenir dépisteur pendant trois ans. Il s'est joint aux Blue Jays après la saison 2003, à titre de coordonnateur au dépistage. Il a été promu vice-président aux opérations baseball et directeur général adjoint en 2006, avant de devenir le d.g. de l'organisation, en 2009.

C'est dans ce rôle qu'Anthopoulos a aidé à bâtir l'équipe qui a remporté la section Est de l'Américaine en 2015, mettant fin à une disette de 22 ans.

Il a passé les deux dernières campagnes comme vice-président aux opérations baseball des Dodgers.