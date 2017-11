Les Astros iront-ils à la Maison-Blanche?

Les Astros de Houston, les champions de la Série mondiale, n'ont pas encore décidé s'ils iront à la Maison-Blanche pour rencontrer le président Donald Trump si on leur en fait l'invitation.

Joshua Koch Associated Press Houston

«Nous venons tout juste de remporter le premier championnat de l'histoire des Astros de Houston, a déclaré le gérant des Astros, A.J. Hinch, peu de temps avant le départ de l'équipe pour un défilé au centre-ville de Houston. Nous sommes également dans l'un des pays les plus divisés et les plus polarisés politiquement. Je ne sais pas si c'est approprié de se prononcer sur cette question en ce moment.»

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, les Penguins de Pittsburgh et les Tigers de Clemson ont tous visité la Maison-Blanche ces derniers mois pour recevoir les félicitations du président pour leur championnat. Les Warriors de Golden State n'ont pas fait le déplacement après que M. Trump eut retiré son invitation. Le président n'a pas mâché ses mots au cours des dernières semaines pour exprimer son opposition aux joueurs qui s'agenouillent pendant l'hymne national en guise de protestations contre les injustices sociales.

Après la victoire de 5-1 des Astros contre les Dodgers de Los Angeles lors du septième match mercredi soir, Trump a félicité l'équipe sur Twitter.

Hinch a précisé qu'il croit que les Astros devraient savourer leur réalisation, mais qu'une décision concernant une visite à la Maison-Blanche devrait attendre.

Il a dit qu'une décision sera prise en temps opportun et «nous n'allons permettre à rien de polariser ce moment que nous voulons célébrer avec nos amateurs».

George Springer, joueur par excellence de la Série mondiale, a déclaré que son grand-père a travaillé à Washington pendant des années et qu'il avait du respect pour ce que signifierait une visite à la Maison-Blanche.

«C'est l'endroit le plus historique de notre pays, ça représente beaucoup pour beaucoup de gens, a confié Springer. Si l'équipe y va, j'y vais. Je ne vais pas dire non. Je comprends l'impact de cette décision... Je comprends ce qui s'est produit. Oui, il y a des choses qui doivent changer mais il y a toujours des choses qui doivent changer. Il n'y a rien de parfait dans ce monde.»

Le directeur général Jeff Luhnow a par ailleurs annoncé que l'équipe avait décidé de se prévaloir des options aux contrats du deuxième-but vedette Jose Altuve et du polyvalent Marwin Gonzalez. L'option au contrat d'Altuve s'élève à 6 millions US et celle de Gonzalez à 5,12 millions pour la saison prochaine.

Altuve a mené les Ligues majeures avec une moyenne de ,346 et il a cogné 24 circuits et produit 81 points. Gonzalez a compilé une moyenne de ,303 avec 23 circuits et 90 points produits, un sommet chez les Astros.

Ils ont également embauché l'instructeur au troisième but des Yankees de New York, Joe Espada, pour remplacer Alex Cora, nommé gérant des Red Sox, et agir comme instructeur sur le banc.