Les Dodgers accèdent à la Série mondiale

Kiké Hernandez a cogné trois circuits et produit sept points, égalant deux records des Ligues majeures en séries éliminatoires, et les Dodgers de Los Angeles se sont qualifiés pour la Série mondiale pour une première fois depuis 1988 grâce à une victoire de 11-1 face aux Cubs de Chicago, jeudi.

Les Dodgers ont éliminé les champions en titre en remportant la série de championnat de la Ligue nationale 4-1.

Le lanceur partant des Cubs Jose Quintana n'a jamais été dans le coup, alors que les Dodgers ont inscrit six points sur six coups sûrs et un but sur balles en plus de deux manches à ses dépens.

Hernandez a fait le plus gros des dégâts, avec un circuit en solo en deuxième manche et un grand chelem contre Hector Rondon en troisième. Il a ajouté un circuit de deux points contre Mike Montgomery en neuvième manche et il est devenu le 10e joueur de l'histoire du Baseball majeur à frapper trois circuits dans un match de séries éliminatoires. Jose Altuve, des Astros de Houston, avait aussi accompli l'exploit face aux Red Sox de Boston lors des séries de sections, plus tôt en octobre.

Il s'agissait d'une étonnante démonstration de puissance pour un joueur qui a frappé seulement 28 circuits en quatre saisons en carrière dans les Ligues majeures. Natif de Porto Rico, Hernandez a eu une pensée pour ceux qui se remettent du passage dévastateur de l'ouragan Maria, en septembre.

«Évidemment, ce sont des moments difficiles pour les personnes là-bas, a rappelé Hernandez. Et pour moi, de réussir quelque chose comme ça, c'est très spécial. Mon corps est ici, mais mon esprit est là-bas. C'est difficile d'être loin de chez soi pendant une période comme celle-là.»

Clayton Kershaw a limité les frappeurs des Cubs à un point, trois coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail. Kenley Jansen a fermé les livres en neuvième. Le match a pris fin quand l'arrêt-court des Dodgers Charlie Culberson a capté une balle frappée en flèche par Willson Contreras.

«Ça fait plaisir d'entendre que nous allons jouer en Série mondiale, a affirmé Kershaw. Ça fait longtemps que nous attendions ce moment.»

La Série mondiale commencera mardi, à Los Angeles. Les Dodgers accueilleront soit les Yankees de New York, soit les Astros. Les Yankees mènent la série de championnat de la Ligue américaine 3-2.

Les Dodgers avaient participé aux séries huit fois lors des 13 saisons précédentes, mais n'avaient jamais pu se rendre jusqu'au bout. Kershaw avait souvent été pointé du doigt, alors que le triple récipiendaire du trophée Cy-Young dans la Nationale avait notamment encaissé la défaite quand les Dodgers avaient été éliminés par les Cubs lors du sixième match de la série de championnat l'an dernier.

Kershaw n'avait pas nécessairement été à son meilleur lors de ses deux premiers départs en octobre 2017, mais il a bien été appuyé par son offensive à chaque fois. Cette fois, il a été efficace et il a enregistré une sixième victoire en carrière en séries, égalant le record d'équipe appartenant à Burt Hooton.

Justin Turner et Chris Taylor ont partagé le titre de joueur par excellence de la série.

Kris Bryant a frappé un circuit pour les Cubs, mais les champions de la section centrale de la Nationale ont frappé seulement quatre coups sûrs lors d'une autre soirée difficile au bâton. Les huit points des Cubs au cours de la série de championnat ont été inscrits sur des circuits. Les frappeurs des Cubs ont maintenu une moyenne de seulement ,156 au cours de la série, avec 53 retraits sur des prises.