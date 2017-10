Les Indians menottent les Yankees et gagnent 4-0

Trevor Bauer a menotté Aaron Judge et les frappeurs des Yankees de New York, Jay Bruce a produit trois points et les Indians de Cleveland ont remporté le premier match de leur série de sections 4-0, jeudi.

Tom Withers Associated Press Cleveland

Bauer a retiré Judge sur des prises en trois occasions. Il a accordé seulement deux coups sûrs en six manches et deux tiers avant de voir le gérant Terry Francona se tourner vers le meilleur groupe de releveurs des Ligues majeures. Andrew Miller et le stoppeur Cody Allen ont complété le blanchissage.

Allen s'est présenté au monticule avec deux coureurs sur les sentiers et deux retraits en huitième manche. Il a lui aussi retiré Judge sur des prises.

Bruce a frappé un circuit de deux points en quatrième manche face à Sonny Gray et a ajouté un ballon-sacrifice en cinquième, alors que les Indians ont amorcé d'une belle façon leur quête d'un premier titre de la Série mondiale en 69 ans.

Les Indians ont un dossier de 43-9 depuis l'arrivée de Bruce le 9 août, à la suite d'une transaction avec les Mets de New York.

Le match no 2 sera présenté vendredi. Corey Kluber sera le lanceur partant des Indians, contre CC Sabathia du côté des Yankees.

Certains avaient remis en question la décision de Francona de donner la balle à Bauer lors du premier match à la place de Kluber. Bauer lui a finalement donné raison.

«Sa balle cassante avait du mordant dès le début de la rencontre, a noté Francona. Sa balle rapide bougeait bien et il n'a pas craint d'effectuer des tirs à l'intérieur. Il a été brillant.»

Les Yankees avaient le vent dans les voiles après avoir gagné le match du quatrième as face aux Twins du Minnesota, mardi. Judge avait d'ailleurs cogné un circuit lors de son premier match en carrière en éliminatoires.

Cependant, Bauer a freiné l'élan des Bombardiers du Bronx.

Il a retiré huit frappeurs sur des prises et n'a pas accordé un seul coup sûr avant qu'Aaron Hicks frappe un double après un retrait en sixième manche.

Bauer a un dossier de 3-0 face aux Yankees cette saison.

«Sa balle courbe était excellente, a reconnu le gérant des Yankees, Joe Girardi. Il a eu un meilleur contrôle de ses tirs en deuxième moitié de saison et nous n'avons pas eu droit à quelques coureurs gratuits, ce qui était parfois le cas contre lui par le passé. Il a été très bon.»

En raison de sa personnalité excentrique et de ses techniques d'entraînement particulières, Bauer avait eu besoin de temps avant d'être à l'aise avec ses coéquipiers. Mais ils ont appris à l'apprécier.

Bauer a affirmé mercredi qu'il se sentait «misérable» et déprimé plus tôt cette saison, quand il connaissait des ennuis et qu'il n'arrivait pas à aider les Indians à gagner.

«C'était comme si j'étais dans l'équipe, mais que je n'arrivais pas à contribuer, ce qui est la pire sensation pour tout compétiteur, a-t-il raconté. Vous voulez répondre aux attentes et contribuer.»

C'est ce qu'il a fait jeudi.