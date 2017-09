Happ procure une victoire de 5-4 aux Cubs

Associated Press CHICAGO

Avec un deuxième titre de la section Centrale en mains et les yeux tournés vers la défense de leur titre en Série mondiale, les Cubs ont donné congé aux cogneurs de puissance Anthony Rizzo et Kris Bryant. Et malgré une quatrième manche au cours de laquelle le partant Jose Quintana a cédé quatre points, ils ont trouvé une façon de rebondir.

Tirant de l'arrière 4-2 en huitième, Tommy La Stella a amorcé la remontée avec un simple après un retrait aux dépens d'Amir Garrett. Taylor Davis a ensuite frappé un simple face à Michael Lorenzen (8-4). Après que Kyle Schwarber eut été retiré au bâton, Happ a frappé son 24e circuit de la saison, dans la gauche.

Brian Duensing (1-1) a lancé une huitième sans histoire pour inscrire sa première victoire. Justin Grimm a obtenu son premier sauvetage à sa troisième tentative.

Dans la défaite, le Canadien Joey Votto a obtenu deux coups sûrs et un point produit, portant son total pour la saison à 100. Il a également atteint les sentiers dans un 30e match d'affilée.

Pirates 1 Nationals 6

Stephen Strasburg n'a accordé aucun point en sept manches et deux tiers de travail, Ryan Zimmerman a cogné deux circuits et les Nationals de Washington ont défait les Pirates de Pittsburgh 6-1, vendredi soir.

Strasburg a alloué deux coups sûrs et deux buts sur balles, en plus de retirer huit frappeurs sur des prises. Il affiche un dossier de 5-1 et a maintenu une moyenne de points mérités de 0,84 depuis son retour au jeu, le 19 août dernier. Strasburg (15-4) a retiré les 14 premiers frappeurs auxquels il a fait face, avant que Gregory Polanco ne frappe le premier coup sûr des Pirates.

C'était la septième fois cette saison et la 23e fois de sa carrière que Zimmerman frappait plus d'un circuit dans une rencontre. Il a ajouté deux doubles lors de ses autres présences au bâton.

Gerrit Cole (12-12) a maintenu les Pirates en vie en retirant sept adversaires grâce à des prises et un but sur balles. Il n'a accordé qu'un seul point jusqu'en sixième manche, avant que le simple de Daniel Murphy ne vienne mettre un terme à sa soirée. Zimmerman a suivi avec un circuit de deux points aux dépens du releveur A.J. Schugel.

Andrew McCutchen a produit le seul point des pirates en frappant un double en neuvième manche face au releveur des Nationals Matt Grace.

Braves 5 Marlins 6

Giancarlo Stanton a claqué un simple et un double, maintenant sa fiche à 59 circuits, et les Marlins de Miami ont battu les Braves d'Atlanta 6-5.

Marcell Ozuna a récolté trois points produits pour les Marlins, qui ont surmonté un déficit de 5-0 pour prendre les devants, grâce à une septième manche de quatre points. Le simple de deux points de Justin Bour a donné une avance de 6-5 aux locaux. Ozuna et Stanton ont également frappé des simples aux dépens du releveur Dan Winkler (0-1).

Adam Conley (8-8) n'a accordé aucun point en septième pour se mériter la victoire.

Brad Ziegler a effectué un lancer en neuvième pour retirer le frappeur substitut Matt Kemp et a obtenu son 10e sauvetage de la saison.

Brewers 5 Cardinals 3

Stephen Vogt a étiré les bras et produit trois points, Chase Anderson a distribué un point en sept manches au monticule et les Brewers de Milwaukee ont préservé leurs chances de participer aux séries éliminatoires en disposant des Cardinals de St. Louis 5-3.

Les Brewers ont commencé la journée à deux matchs des Rockies du Colorado dans la course au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées dans la Ligue nationale. Les Brewers ont gagné quatre de leurs six derniers matchs.

Anderson (12-4) a accordé trois coups sûrs, en route vers sa quatrième victoire à ses cinq derniers départs. Le droitier a fait fendre l'air à cinq frappeurs et a concédé une passe gratuite, après avoir effectué un total de 101 tirs.

John Gant (0-1), qui effectuait son deuxième départ de la saison, a alloué quatre points et sept coups sûrs en seulement cinq manches au monticule. Il a retiré trois frappeurs sur des prises et a offert trois buts sur balles.

Dodgers 1 Rockies 9

Nolan Arenado a cogné le premier des quatre circuits des siens, Chad Bettis a récolté sa deuxième victoire depuis son retour au jeu et les Rockies du Colorado ont battu les Dodgers de Los Angeles 9-1.

Les Rockies ont maintenu leurs chances de participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2009.

Arenado a claqué une longue balle en solo, tandis que Mark Reynolds, Charlie Blackmon et Trevor Story ont ajouté des circuits de deux points.

Bettis (2-4) a alloué un point en sept manches, retirant les 14 derniers frappeurs auxquels il a fait face.