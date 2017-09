Aaron Judge bat le record de circuits pour une recrue

Le record appartenait jusqu'alors à Mark McGwire, qui avait réussi 49 circuits dans l'uniforme des Athletics d'Oakland, en 1987.

Judge, 25 ans, a frappé l'offrande de Trevor Cahill, des Royals de Kansas City, après deux retraits et un compte de deux balles une prise en fin de septième, pour porter la marque à 7-3 en faveur des locaux.

Sur le lancer suivant, Gary Sanchez l'a imité pour son 33e circuit de la saison. Il a conclu la renconter, remportée 11-3 par les Yankees avec trois coups sûrs.

Il s'agissait de la deuxième longue balle de la rencontre pour Judge, qui a aussi marqué deux points et obtenu un but sur balles, son 120e de la saison. Il avait égalé la marque des Majeures en frappant une claque de deux points face à Jakob Junis en troisième manche.

Ce 50e circuit a aussi permis à Judge de joindre un club très sélect au sein de l'organisation des Yankees, qui ne comptait que quatre frappeurs de 50 circuits ou plus avant lundi: Babe Ruth, Mickey Mantle, Roger Maris et Alex Rodriguez.

Avec cette victoire, les Yankees, déjà assurés de prendre part au moins au match pour le quatrième as, ont porté leur fiche à 87-69. Ils occupent la première place parmi les équipes repêchées dans l'Américaine et sont deuxièmes dans l'Est, à 4,5 matchs des Red Sox de Boston, qui accueillent les Blue Jays de Toronto en soirée.

La victoire a été porté à la fiche de C.C. Sabathia (13-5), qui a cédé trois points sur six coups sûrs et un but sur balles en six manches de travail, inscrivant quatre retraits au bâton au passage.

Il s'agit d'une 236e victoire en carrière pour le gaucher, qui rejoint ainsi le membre du Temple de la renommée Whitey Ford au 62e rang de tous les temps à ce chapitre, 14e chez les gauchers. Seul Bartolo Colon, avec 239, en compte plus que lui parmi les lanceurs actifs.

La défaite a été portée à la fiche de Junis (8-3), qui a alloué six points sur sept coups sûrs et un but sur ablles en cinq manches et deux tiers.