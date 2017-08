Les Rays blanchissent les Blue Jays

Dick Scanlon

Associated Press

ST. PETERSBURG, Fla. -

Alex Cobb et quatre releveurs ont limité les frappeurs adverses à six coups sûrs, le voltigeur de centre Kevin Kiermaier les a appuyés avec deux attrapés spectaculaires et les Rays de Tampa Bay ont défait les Blue Jays de Toronto 2-0, jeudi.