Les Orioles rossés par les Rays

Evan Longoria et Shane Peterson ont produit quatre points chacun et les Rays de Tampa Bay ont rossé les Orioles de Baltimore 15-5 vendredi soir.

Associated Press

Peterson et Derek Norris ont frappé des circuits de deux points aux dépens d'Ubaldo Jimenez (2-3), alors que les lanceurs des Orioles ont concédé au moins cinq points dans un 20e match de suite, égalant le record des Ligues majeures établi par les Phillies de Philadelphie en 1924.

Longoria a cogné un simple de deux points lors d'une première manche de quatre points des siens. Peterson et Norris ont frappé leur coup de canon en troisième pour mettre fin à la soirée de travail de Jimenez, qui a accordé neuf points, sept coups sûrs et quatre buts sur balles en deux manches et un tiers.

Logan Morrison a également connu une bonne soirée pour les Rays avec son 22e circuit de la saison et trois points produits.

Le partant des Rays Chris Archer (6-4) n'a pas connu son meilleur match, mais il a été appuyé par la meilleure performance offensive des Rays cette saison.