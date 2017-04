Les Red Sox infligent une défaite de 8-7 aux Blue Jays

Mitch Moreland a produit trois points, Mookie Betts a marqué trois fois et les Red Sox de Boston ont défait les Blue Jays de Toronto 8-7, mardi soir.

Les Blue Jays ont rendu les choses intéressantes en inscrivant trois points en neuvième manche, mais Matt Barnes a forcé Devon Travis à frapper une flèche pour mettre fin à la partie.

Moreland a eu son mot à dire lors des deux manches de trois points des Red Sox alors que Betts a placé trois balles en lieu sûr, dont un circuit en solo en septième.

Les Red Sox (9-5) ont porté à quatre leur série de victoires tandis que les Blue Jays montrent maintenant un dossier de 2-11, le pire des Majeures.

«Je vois des signes encourageants, a indiqué le gérant des Blue Jays, John Gibbons. Ça ne te fait pas gagner des matchs, mais ça s'en vient.»

Russell Martin, Justin Smoak et Ezequiel Carrera ont étiré les bras pour les locaux et Kevin Pillar a obtenu trois doubles. Les Blue Jays revendiquent une fiche de 1-6 au cours de leur séjour de neuf matchs à domicile.

«Nous ne sommes pas heureux de la façon dont vont les choses, a affirmé Pillar. Ce n'est pas ce que nous avions envisagé, mais c'est encore très tôt dans la saison. Les équipes traversent se genre de séquence. C'est dommage que nous ayons à la vivre au début de l'année. Tôt est encore plus scruté à la loupe.»

Le gaucher des Red Sox Brian Johnson (1-0) a été rappelé du niveau AAA, plus tôt dans la journée, et il a effectué un premier départ cette saison.

Pillar a amorcé la rencontre avec un double et il a croisé le marbre à la suite d'un simple de Kendrys Morales. Ce dernier est venu marquer quand Smoak a claqué un double qui a fait 2-0 Blue Jays.

En troisième manche, le partant des Blue Jays, Marcus Stroman (1-2), a concédé trois simples de suite et les trois coureurs sont finalement venus marquer. Betts a envoyé Xander Bogaerts à la plaque et Moreland a produit deux points sur un simple.

«Je crois que nous travaillons fort lors de nos présences au marbre. Nous les faisons gaspiller des lancers et nous effectuons de bons élans, a observé Betts. Nous avons été chanceux de trouver les trous dans la défensive.»

Smoak a ramené les deux formations à égalité dès la demi-manche suivante lorsqu'il a cogné un circuit au champ centre-gauche. Il s'agissait de sa deuxième longue balle de la campagne.

Les Red Sox ont toutefois pris les devants pour de bon en cinquième manche, quand Hanley Ramirez a frappé un double d'un point et Moreland a suivi en l'imitant. Le releveur des Blue Jays Aaron Loup a permis un simple d'un point à Pablo Sandoval et Dominic Leone a finalement obtenu le troisième retrait.

Stroman a alloué six points, 11 coups sûrs et il a donné un but sur balles.

«Quelques balles sont tombées dans les trous et ils ont su tirer profit de quelques mauvais lancers, a mentionné Stroman. Ça fait partie du baseball, je ne suis pas trop inquiet. Je vais rebondir à mon prochain départ.»

Martin a cogné une longue balle en solo en fin de cinquième manche, mais Betts lui a rendu la pareille en début de septième. Les Red Sox ont ajouté un autre point en huitième avant de difficilement fermer les livres.