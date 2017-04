Les Mariners rattrapent un retard de 5 points et l'emportent

Les Mariners ont ainsi balayé la série entre les deux équipes.

Nomar Mazara a donné une avance de 7-6 aux Rangers en frappant un circuit face à Edwin Diaz (1-1) en début de neuvième.

Le frappeur substitut Jarrod Dyson a frappé un simple à l'arrêt-court sur un lancer de Sam Dyson (0-3) en fin de rencontre. Dyson a volé le deuxième but et s'est par la suite rendu au troisième sur un amorti de Leonys Martin.

Martin a volé le deuxième but, Mike Freeman a obtenu un but sur balles intentionnel et Mitch Haniger s'est par la suite rendu au premier but pour remplir les sentiers. Cruz a frappé un simple au milieu du terrain et Freeman a été en mesure de croiser le marbre pour donner la victoire aux Mariners.

Diaz n'a accordé qu'un seul point sur un coup sûr pour les Mariners. Du côté des Rangers, Sam Dyson a alloué deux points mérités et trois coups sûrs, ne retirant aucun frappeur sur des prises.