Les Tigers ont le dessus sur les Red Sox

Brock Holt des Red Sox a produit un point avec une balle à double jeu en deuxième, mais Ian Kinsler a nivelé le score avec un circuit en sixième.

Chris Sale (0-1) et Justin Verlander ont bien lancé. Le premier a retiré 10 frappeurs au bâton en sept manches et deux tiers, accordant deux points et cinq coups sûrs. Le deuxième n'a permis qu'un point et trois coups sûrs en sept manches, mais c'est Justin Wilson (1-0) qui a obtenu le gain.

Francisco Rodriguez a signé un deuxième sauvetage. Il y avait un coureur au deuxième quand il a mis fin au match en retirant Holt sur des prises, sur décision.